新北校園命案 高檢署：少年凶嫌判刑過輕已上訴

（中央社記者謝君臨台北12日電）新北校園命案二審加重判行凶少年12年、少女11年有期徒刑。台灣高等檢察署今天表示，法院量刑過輕，刑度不足以收矯治之效，判決違背法令，已提起上訴。

歷審判決指出，民國112年12月25日，新北某國中女學生疑趁中午休息時間到別班找人聊天，卻遭那一班的男學生要求離開。女學生隨後找她認識的男同學去理論，結果這名男同學持彈簧刀刺死那名要求女學生離開的男學生。

一審少年法庭依認定少年與少女共同犯殺人罪，依刑法「14歲以上未滿18歲人之行為，得減輕其刑」規定減刑後，判處少年有期徒刑9年、少女8年徒刑。案經上訴，二審由台灣高等法院審理。

廣告 廣告

去年12月23日，高院依醫療機構出具調查報告可認量刑因子變更，考量檢辯及被害家屬意見及保護少年健全發展等，加重判行凶少年12年、少女11年徒刑。死者父母說「台灣司法已死」，少年事件處理法保護壞人，2人經法官引導才道歉，非真心悔改。預期判刑30年落空，無法接受。

高檢署今天表示，告訴人有請求上訴，檢察官也認為被告犯行嚴重，法院量刑過輕，刑度不足以收矯治之效，判決違背法令，因而提起上訴。（編輯：李錫璋）1150112