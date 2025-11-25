新北校園暴力！學長不滿「被碰撞」竟將學妹拖3層樓、拿刀強行割髮

新北市某高職近日發生一起校園暴力事件。教室示意圖。本報資料照



新北市昨（24日）發生一起校園暴力事件，一名高三學長與高一學妹上午在便利商店碰撞起口角，學長一時氣不過，下午再到3樓教室找學妹理論，竟將學妹從3樓一路拉扯至1樓，還拿美工刀割下她的頭髮，造成學妹多處擦挫傷，身心受創。對此，新北市教育局指出，事發後已緊急安置兩名學生、啟動輔導機制，受害學妹的家屬則已報警提告，要求警方應依強制罪、傷害罪方向受理。

「我是新莊人」臉書社團團長許明偉24日發文指出，根據家長及受害女學生轉述，她當天不小心跟高三學長碰撞，結果對方情緒整個失控，先在走廊對她大吼，接著直接抓住她從3樓一路拖到1樓，中間還經過樓梯。受害女學生痛訴，她整個人是被硬拉著走，連鞋子都快掉了，到了1樓之後，學長竟然拿出美工刀，一邊情緒激動，一邊強行割她的頭髮。女學生說，當下她全身發抖，只記得自己一直哭、一直說不要，但根本掙脫不了，旁邊也沒有大人第一時間出現阻止。

事發當下，校方緊急通知家長前來處理，女學生家長看到孩子被暴力對待，不僅身上瘀青、擦挫傷，頭髮還一大撮被割下，身心受創，家長忍不住難過痛哭，帶孩子前往醫院就醫驗傷。之後，家長也在許明偉陪同下前往秀朗派出所，為女兒在學校遭遇的霸凌、暴力事件做筆錄、提告，明確向警方表示應依強制罪、傷害罪方向受理，必要時調閱校內監視器，還原整個過程。

對此，新北市教育局24日指出，本案為某高校兩名學生於上午在便利商店因碰撞發生口角後，行為學生因情緒激動，下午前往對方3樓教室理論，過程中用剪刀剪下對方部分頭髮，兩生一路拉扯至1樓學務處，造成受害學生多處擦挫傷。校方說明，事發後立即緊急應變分別安置兩名學生，啟動輔導機制並立即通知家長到校，協助雙方家長依司法程序處理相關責任。

