新北校園第一座標準人工草足球場 清水高中正式啟用

新北校園第一座標準人工草足球場 清水高中正式啟用

新北市立清水高級中學正式啟用「人工草足球場」，讓清水高中成為全新北市首座擁有標準人工草足球場的高級中等學校，象徵校園運動發展邁入新里程碑。校長賴來展表示，今年新北市足球隊在學校教練楊志盛、黃琦瑞帶領下參與全國運動會，獲得第二名的成績。本來就已經有優質的教練與選手，現在更有優質的場地，希望能再創佳績。

清水高中校長賴來展表示，配合教育部、運動部提出的「學校足球建設工程」構想，致力改善運動設施與培養學生運動習慣，再加上土城區為足球重點發展項目，人工草皮足球場更符合土城區學校的需求。鄰近的安和國小、清水國小、廣福國小都有足球校隊，不管是5人制還是8人制或是國高中的11人制，讓這段有銜接過程，臺灣多雨，天然草皮養護不易，且容易受傷。

廣告 廣告

校長賴來展表示，新啟用的人工草皮足球場不僅符合比賽標準，更可提供鄰近學校的師生優質、安全的運動環境，落實健康與體育教育的雙重目標，除了自己國中部、高中部可以訓練之外，鄰近的小學禮拜三都會來練習，還可以讓社區的球隊有場地可以踢球。

清水高中表示，期盼藉由完善的運動設施，持續推動學生多元發展，培育兼具體能與品格的現代青年，成為新北市校園運動教育的典範。