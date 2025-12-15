新北校園通APP榮獲第8屆政府服務獎 全國唯一奪下「數位創新加值」的縣市

政府服務獎實地訪視站點解說 (新北市教育局提供)

記者蔡琇惠／新北報導

新北市推動「校園通APP」的數位治理成果再獲國家級肯定！今（15）日舉辦的第8屆政府服務獎頒獎典禮，新北市教育局以「校園通APP」在全國眾多提案競爭中脫穎而出，勇奪「數位創新加值類」大獎，寫下全國首個在此類別獲獎的縣市教育局紀錄。教育局長張明文出席領獎時表示，這座獎不僅肯定新北智慧教育的努力成果，更象徵新北在數位治理與公私協力創新上持續引領全國。

張明文指出，「新北校園通APP」是新北推動智慧校園的重要里程碑，從初期3萬下載成長至今已突破85萬用戶，服務超過34萬名親師生，展現民眾高度使用率與信任。張明文並強調，「我們希望把所有校園大小事整合進一支手機，讓家長安心、學生放心、老師省心。」校園通APP整合請假、繳費、到離校、健康管理、AI智慧圖書館等多項功能，真正做到行政零紙本、溝通零時差，全面提升教育服務效率與品質。

政府服務獎實地訪視合照 (新北市教育局提供)

江翠國小柯志賢校長分享，校園通的導入讓校務行政效率明顯提升，也大幅改善親師生之間的資訊落差。他表示，以往教師需要反覆核對請假單、分發紙本通知單，如今都能在手機上快速完成，資料即時更新、透明可靠；家長也能即刻掌握孩子到校狀況與健康提醒。他強調，校園通帶來的不僅是數位工具升級，更是一場教育文化的轉變，讓「科技輔助教學、服務貼近人心」真正落地。

第8屆政府服務獎得獎機關合照 (新北市教育局提供)

教育局表示，本次獲獎不僅象徵新北教育數位治理獲得國家級最高肯定，也展現推動智慧校園治理走在全國前端。今年（114年）將從三大方向全面推動智慧教育升級：第一，加碼投入5億元，加速推動「智慧教室與AI教育普及化」，達成班班配備AI電腦與智慧教室的目標，確保每位學生都能在最佳的智慧化環境中學習未來所需人工智慧知識與技能。第二，推動「深化教育大數據分析與服務」，持續整合校園資料並落實數據分析，將結果回饋至教學現場與行政決策，同時持續精進APP功能，提供更個人化、精準化的學習路徑與健康照護服務。第三，全面「優化資安基礎設施與雲端服務」，強化校園網路與資安防護體系，推動無紙化行政與雲端服務，以科技提升校務行政效率，共同打造更安全、更高效能的智慧校園。