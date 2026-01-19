新北校訂課程亮點學校4校獲肯定

新北市教育局19日表揚鶯歌國小、米倉國小、永吉國小與大坪國小榮獲「校訂課程亮點學校」，4校結合社區資源與教師專業，把AI數位思維融入校本課程，打造「人機協作」學習場域，引導學生在探究與行動中培養問題解決與跨域素養，讓學習從課堂延伸到生活。議員建議，未來可多結合實作及在地人文關懷素養，提升學生學習興趣。

教育局長張明文表示，新北自109學年度起全國首創推動「校訂課程亮點計畫」，累計培育4所亮點旗艦學校及21所亮點學校。近年更鼓勵學校把AI轉化為課程發展的加速器，帶動教學現場升級，助攻新北市在教育部教學卓越獎屢創佳績，113學年度勇奪6金1銀、刷新全國紀錄；114學年度再獲3金3銀，蟬聯全國第一。

值得一提的是，鶯歌國小以陶藝文化為底蘊，揉合閱讀文史與永續素養，把傳統工藝帶進數位人文學習；大坪國小則以學生為中心，打造探索基地，發展AI生態辨識與環境數據分析課程。

永吉國小聚焦教師社群的數位賦能，透過「AI輔助共備」與「教學診斷」強化專業對話與協作機制；米倉國小走出校園、打開學習邊界，深耕「河口野學堂」與「悅讀觀音山」課程，把山河海變成智慧教室。

國民黨議員陳錦錠指出，肯定教育局推動「校訂課程亮點計畫」，各校從地方出發、放眼國際，她建議，除了導入AI數位思維，未來課程設計上可多結合實作及在地人文關懷素養，讓學生們從熟悉的生活議題及故鄉人文出發，更能引發學習興趣。

教育局表示，未來會持續強化「AI＋在地」教學實踐，協助學校深化品牌特色，讓每個孩子在適性、智慧且有溫度的學習環境中成長。