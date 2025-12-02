新北桃園強制投保免費傷害險才能借YouBike 北市暫不跟進

〔記者董冠怡／台北報導〕桃園市及新北市交通局宣布，明年元旦起，民眾必須完成免費公共自行車傷害險投保，才能租借YouBike2.0、2.0E，新舊會員及單次租借的臨時會員均強制納保；台北市則尚未跟進，交通局運輸管理科長謝霖霆表示，目前自行車傷害險投保率約9成，持續宣導使用者投保後，再評估實施期程。

謝霖霆指出，台北市YouBike會員數共440萬3326人，自行車傷害險投保率約9成。對於新北及桃園明年1月實施的全面強制納保，目前台北市尚未跟進，會持續宣導使用者投保，再評估實施期程，另正研議如何研商增加傷害險保障範圍。

他提到，今年截至9月底統計，共計出險理賠86件，理賠金額137萬6737元，單件理賠金額介於1500元至3萬5500元之間。

