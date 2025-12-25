記者古可絜／綜合報導

氣象署發布低溫特報，大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部轉冷，其他地區早晚亦冷。今（25）晚至明日上午新北、桃園等5縣市局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生機率。

根據中央氣象署資訊，低溫黃色燈號區域為新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣，並提醒民眾，注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

氣象署表示，今日大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下降，北部及宜蘭氣溫愈晚愈低，白天北部、宜蘭高溫僅攝氏18、19度，整日濕冷，中南部及臺東高溫22至24度。今夜至明晨是這波冷氣團氣溫最低的時段，預測中部以北及宜蘭低溫僅12、13度，南部及花蓮、臺東約14至16度，空曠地區可能會再低一些。

新北桃園等5縣市低溫特報，局部地區探10度以下。（氣象署提供）