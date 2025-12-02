新北桃園YouBike理賠件數年增62% 交通局：明年元旦啟動強制納保

248251202a03

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市與桃園市交通局共同指出，兩市YouBike公共自行車系統將自2026年1月1日起推動「公共自行車傷害險新制」，強制要求民眾必須完成免費傷害險投保才能租借騎乘YouBike，這項跨縣市合作目的在於進一步保障廣大YouBike使用者的騎乘安全與權益。

新北市交通局說明，新北市YouBike 2.0系統目前已達1506站，每日平均租借人次高達13萬，累計騎乘人次更已突破3億大關，使用者規模持續擴大。為提升安全網，新北市自2024年7月1日開始，即要求YouBike 2.0E電動輔助自行車須完成投保才能租借，而2.0一般車則須完成投保意願調查，使公共自行車傷害險投保率由原本的64%大幅提升至96%。

廣告 廣告

交通局指出，這項傷害險保費完全由政府全額負擔，對使用者而言是完全免費的福利。局處進一步說明，2024年7月至今2025年6月止，新北市 YouBike系統約有70件意外事故獲得理賠，相較前一年同期的43件，理賠件數提高了約62%，顯示這項保險制度確實能在使用者發生意外時，提供實際的經濟保障。

交通局表示，為更全面落實安全保障，新北、桃園兩市決定在2026年1月起，共同將YouBike納保制度推向全面化。屆時所有YouBike會員，無論是租借2.0或2.0E車輛，都必須完成免費傷害險的投保登記後，才能夠借車騎乘。

交通局強調，這項規定也將涵蓋使用信用卡租車的臨時會員，在綁定租借流程時，將被要求一併填寫投保資料，呼籲民眾應儘速完成投保資料登錄，以確保自身權益不受影響。

這項強制納保新制，透過政府全額負擔保費與跨市聯防的機制，不僅為北北桃生活圈的公共自行車服務樹立了更高的安全標準，更展現了城市治理對綠色運輸發展和市民人身安全的高度重視。此舉將有效提升使用者在享有便利騎乘的同時，也能獲得更實質的風險防護，是城市交通服務邁向人性化與精緻化的重要里程碑。

照片來源：新北市政府提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

新北在地就學宣導見成效 張明文：打造最強適性升學網絡

劉美芳會勘浮洲火車站 促台鐵年底完成修繕漏水增設座椅

【文章轉載請註明出處】