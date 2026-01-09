新北桌球課程教室推薦，獲好評桌球冬夏令營

【商家指南推廣專題】

在3C產品包圍孩子的年代，許多家長開始尋找能讓孩子動起來又兼顧專注力與品格培養的運動課程。位於新北市中和區的「起點乒乓」，以專業乒乓球教學成為新北桌球課程教室推薦名單中的佼佼者，他們透過規劃完善的桌球冬夏令營，陪伴板橋、中永和、土城一帶的孩子在流汗揮拍中找到自己的運動起點。

起點乒乓成立於2021年，以「3C產品的終點，運動人生的起點」為精神，結合現代化場館設備與獨立思考的教育理念，帶領孩子把滑手機的時間，轉化為走進球館、專心練球的時光。

創辦人與桌球的緣分始於小學階段教會角落的一張桌球桌，從旁觀賽到親自拿拍上場，他在一次次快節奏對打與成就感中愛上桌球。之後加入學校桌球校隊，接受規律訓練與比賽歷練，累積扎實技術與比賽經驗，因此萌生將桌球轉化為專業教學與品牌經營的想法，最終創立新北桌球課程教室推薦品牌起點乒乓，把個人熱情化為陪伴下一代的力量。

品牌將「運動＋教育」視為重心，透過循序漸進的課程設計與穩定的師生關係，培養孩子專注、禮貌與面對壓力的能力。創立初期適逢疫情，球館面臨室內群聚限制、學員退費與教練隔離等壓力，但團隊沒有選擇停課，而是以一對一教學的方式因應，並提供彈性補課與延期方案，確保學員權益，同時維持穩定練習節奏，教練也會與同業互相支援代課，保障課程不中斷，這份責任感與團隊合作精神，便是品牌能走過難關、繼續服務學員的重要基礎。

在課程內容上，起點乒乓提供桌球冬夏令營、兒童團體與個人課程、成人團體與個人課程，以及乒乓器材販售等服務。桌球冬夏令營鎖定6至15歲學員，透過密集訓練、分組對抗與體能安排，幫助孩子在短時間內穩定提升技術與比賽經驗。

日常兒童團體課強調基本動作與興趣培養，孩子能在同儕互動中學習專注與合作；一對一個人課針對姿勢、步伐與觀念細節進行調整，幫助學員深入精進技巧；成人課程則提供入門與進階戰術，適合想紓壓、維持體力或提升球技的社會人士，多元彈性的規劃，也使起點乒乓建立新北桌球課程教室推薦口碑。

除了球技，起點乒乓也重視「未來大腦」的培養，團隊認為，在AI快速發展的時代，孩子更需要專注力、拆解問題的能力與創造力，因此教練在課堂上會鼓勵孩子思考戰術、分析失誤，而不只是重複揮拍。透過高速對打與即時回饋，孩子能學會面對失誤、調整策略並再次挑戰，久而久之，遇到學校課業或生活困難時，也能展現同樣的韌性與自信。

此外，球館提供桌球拍、膠皮、球鞋等器材選購服務，由具實戰經驗的教練依照年齡、程度與練習頻率提出建議，幫助學員找到合適的裝備提升訓練效率。未來，起點乒乓期望成為更多孩子運動人生的起跑線，陪伴他們從球桌前建立自信、專注與勇氣，若您希望孩子在專業教練帶領下，透過有系統訓練與充實的桌球冬夏令營培養運動習慣，那麼「起點乒乓」就是值得信賴的新北桌球課程教室推薦品牌。

更多新北桌球課程教室推薦資訊請洽以下連結

店家品牌名：起點乒乓

聯絡電話：02-29224611

地址：新北市中和區壽德街15號1樓

營業時間：週一至週五16:30-20:30，週六至週日09:00-18:00

冬夏令營活動另訂活動時間，如遇國定假日休館

FB：https://rink.cc/orqoc

LINE：https://rink.cc/ksvn7

IG：https://rink.cc/i1q5t

Threads：https://rink.cc/8d81f

