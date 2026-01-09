新北桌球課程教室推薦，獲好評桌球冬夏令營
【商家指南推廣專題】
在3C產品包圍孩子的年代，許多家長開始尋找能讓孩子動起來又兼顧專注力與品格培養的運動課程。位於新北市中和區的「起點乒乓」，以專業乒乓球教學成為新北桌球課程教室推薦名單中的佼佼者，他們透過規劃完善的桌球冬夏令營，陪伴板橋、中永和、土城一帶的孩子在流汗揮拍中找到自己的運動起點。
起點乒乓成立於2021年，以「3C產品的終點，運動人生的起點」為精神，結合現代化場館設備與獨立思考的教育理念，帶領孩子把滑手機的時間，轉化為走進球館、專心練球的時光。
創辦人與桌球的緣分始於小學階段教會角落的一張桌球桌，從旁觀賽到親自拿拍上場，他在一次次快節奏對打與成就感中愛上桌球。之後加入學校桌球校隊，接受規律訓練與比賽歷練，累積扎實技術與比賽經驗，因此萌生將桌球轉化為專業教學與品牌經營的想法，最終創立新北桌球課程教室推薦品牌起點乒乓，把個人熱情化為陪伴下一代的力量。
品牌將「運動＋教育」視為重心，透過循序漸進的課程設計與穩定的師生關係，培養孩子專注、禮貌與面對壓力的能力。創立初期適逢疫情，球館面臨室內群聚限制、學員退費與教練隔離等壓力，但團隊沒有選擇停課，而是以一對一教學的方式因應，並提供彈性補課與延期方案，確保學員權益，同時維持穩定練習節奏，教練也會與同業互相支援代課，保障課程不中斷，這份責任感與團隊合作精神，便是品牌能走過難關、繼續服務學員的重要基礎。
在課程內容上，起點乒乓提供桌球冬夏令營、兒童團體與個人課程、成人團體與個人課程，以及乒乓器材販售等服務。桌球冬夏令營鎖定6至15歲學員，透過密集訓練、分組對抗與體能安排，幫助孩子在短時間內穩定提升技術與比賽經驗。
日常兒童團體課強調基本動作與興趣培養，孩子能在同儕互動中學習專注與合作；一對一個人課針對姿勢、步伐與觀念細節進行調整，幫助學員深入精進技巧；成人課程則提供入門與進階戰術，適合想紓壓、維持體力或提升球技的社會人士，多元彈性的規劃，也使起點乒乓建立新北桌球課程教室推薦口碑。
除了球技，起點乒乓也重視「未來大腦」的培養，團隊認為，在AI快速發展的時代，孩子更需要專注力、拆解問題的能力與創造力，因此教練在課堂上會鼓勵孩子思考戰術、分析失誤，而不只是重複揮拍。透過高速對打與即時回饋，孩子能學會面對失誤、調整策略並再次挑戰，久而久之，遇到學校課業或生活困難時，也能展現同樣的韌性與自信。
此外，球館提供桌球拍、膠皮、球鞋等器材選購服務，由具實戰經驗的教練依照年齡、程度與練習頻率提出建議，幫助學員找到合適的裝備提升訓練效率。未來，起點乒乓期望成為更多孩子運動人生的起跑線，陪伴他們從球桌前建立自信、專注與勇氣，若您希望孩子在專業教練帶領下，透過有系統訓練與充實的桌球冬夏令營培養運動習慣，那麼「起點乒乓」就是值得信賴的新北桌球課程教室推薦品牌。
更多新北桌球課程教室推薦資訊請洽以下連結
店家品牌名：起點乒乓
聯絡電話：02-29224611
地址：新北市中和區壽德街15號1樓
營業時間：週一至週五16:30-20:30，週六至週日09:00-18:00
冬夏令營活動另訂活動時間，如遇國定假日休館
IG：https://rink.cc/i1q5t
Threads：https://rink.cc/8d81f
以上訊息由起點乒乓提供
其他人也在看
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
被蔡依林提告！梁曉珺搬法規狠酸「秒遭北京打臉」網笑：有夠尷尬
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 40
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
今晨8.5度只是開頭！專家曝這3天成「入冬最大挑戰」
生活中心／周孟漢報導受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今（7）日各地清晨明顯寒冷，西半部及宜蘭低溫普遍在10至13度，花東約14至16度，局部空曠地區地區有10度以下低溫發生，截至5時前本島最低溫為新北市石碇區8.5度。眼看台灣面臨超低溫，氣象專家則透露，這其實只是「剛開始」，一整週偏冷的日子，已經正式展開，並點出冷氣團減弱的時間點。民視 ・ 1 天前 ・ 3
寒冬最後悔跟女友洗澡！網曝「2原因」掀共鳴
生活中心／翁莉婷報導冬天來臨受到強烈冷氣團影響氣溫下探10度，許多民眾會透過加厚衣服、食補、泡湯等方法讓身子變暖和。日前1名網友在Threads上發布1則文章，他寫下「男生冬天做過最後悔的一件事情，就是和女朋友一起洗澡」。貼文曝光後隨即引發熱議，許多人紛紛湧入留言區留言，更有幽默網友表示「再等下去要結冰了」。民視健康長照網 ・ 17 小時前 ・ 33
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道EBC東森娛樂 ・ 23 小時前 ・ 68
NBA/文班亞馬替補轟30分苦吞敗！罕見「神技」直逼世界紀錄
馬刺「怪物狀元」文班亞馬（Victor Wembanyama）因左膝過度伸展缺陣2場後復出，不僅替補狂轟30分，還「秀了一腿」用腳踢近3公尺高的籃網，可見傷勢已完全復元。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
瞎掰蔡依林演唱會是宗教活動 網紅被告嗆回：娛樂明星想搞文字獄？
蔡依林即將到中國舉辦「PLEASURE」巡迴演唱會，抖音網紅「斯利亞」卻指控她的演唱會是宗教獻祭等，讓中國主辦單位大動作發聲明提告。網紅「斯利亞」被起底是歌手梁曉珺，她晚間在抖音回擊，只是娛樂解讀，還要主辦單位發聲明前要先做功課，嗆聲：「現在都已經2026年了，一個娛樂明星難道還想要搞互聯網（網路）文字獄嗎？」鏡新聞 ・ 12 小時前 ・ 70
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 272
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 1
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 8
陳妍希絕美新年照少女感滿點 3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜
【緯來新聞網】女星陳妍希1月7日深夜在社群平台發布多張新年賀圖，身穿紅白搭配的旗袍式晚禮服入鏡，造型緯來新聞網 ・ 22 小時前 ・ 73
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 437
柯文哲獨留陳昭姿！前民眾黨核心曝驚人原因
[NOWnews今日新聞]民眾黨「兩年條款」限期將至，包含主席黃國昌，都要在31日卸任，然而前黨主席柯文哲態度鬆動，願讓白委陳昭姿拚完「人工生殖法」代孕解禁後再辭職，引發其他要卸任的白委不滿；對此，前...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 60
鏡頭王撐不住了？ 揭大立光營收創高、獲利跳水原因
光學龍頭廠大立光8日召開法說會，…民報 ・ 17 小時前 ・ 5
獨家／穿襪睡覺＝慢性輕生？醫專業解答：好處說不完、快照做
連日低溫，天冷應否穿襪睡覺引發關注。有中醫師認為，糖尿病患者等循環差者，穿襪睡覺會惡化末梢神經或血管健康，幾乎等同「慢性輕生」。此說法引發熱議，醫師洪暐傑表示「此種說法是錯誤的！」天冷睡覺務必做好保暖，糖尿病患更應穿襪睡覺，因為糖尿病患的末梢血循差、神經容易病變，穿襪睡覺能促進血循、保護足部、減輕神經疼痛，還能增進睡眠品質。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 24
台中榮總爆爭議「醫師怨鬥爭可怕」 知情人士批：難道大家都瞎了嗎？
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，根據《CTWANT》報導，涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。其中廖致翔之前就遭院內人士檢舉違反手術室門禁管制規定，已被送交考績會審議。擁有5.6萬名粉絲追蹤的廖致翔昨天在報導曝光後，隨即在臉書發文「醫院內鬥真可怕」，並抱怨「吃力不討好，承受各種威脅」。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 38
18縣市低溫特報！下波強冷空氣要來了 專家：再冷3天
受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，近幾日氣象署持續發布低溫特報，今（8）日上午6時28分針對「18縣市」發布低溫特報，局新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。氣象粉專提醒，10日晚間起還有另一波強冷空氣南下影響台灣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
半導體再掀瘋狂行情！台股牛市不只台積電 資金都流向它們
台股半導體股價紅到發紫，包括記憶體、矽智財，矽晶圓、CCL及PCB等AI供應鏈全部強勢上攻帶旺台股，激勵股債ETF今年以來申購買氣大增，根據CMoney統計，2026年以來，全市場ETF申購單位數成長最多的前10強，首推主動式ETF的台新00987A、群益00992A兩檔，受惠去年12月底剛上市，投資買氣仍在甜蜜期；被動ETF方面，則以科技、半導體兩大類ETF高閃金光，包括訴求科技的海外股票ETF-國泰00735、與鎖定台股半導體的新光00904兩檔，1月開市以來的ETF單位數，成長都逾10%以上，吸金力道強，市場申購買氣爆棚。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
藥師藥單寫「媽媽是婊子」！醫院挨罰6萬 提告結果曝光
衛福部立基隆醫院2024年發生民眾領藥單被註記「媽媽是婊子！」事件，引發外界譁然，後院方查出是一名心情不好的藥師所為，基隆市府指出院方有2大疏失，依《醫療法》裁罰共6萬元，基隆醫院提起行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決院方敗訴，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 39