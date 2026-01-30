新北榮服處參加就博會 助退除役官兵迎向新職涯

記者郭曉蓓／綜合報導

農曆年前是轉職與求職的關鍵節點，為協助退除役官兵眷把握年節前後的人力需求與職缺潮，新北市榮民服務處今（30）日參與新北市政府勞工局在市府大禮堂舉辦「2026新北市暖冬就業博覽會」，現場集結超過50家知名企業，釋出逾2,500個職缺，涵蓋科技製造、餐飲旅宿、零售量販及物流運輸等多元產業，提供退除役官兵及眷屬更寬廣的選擇與更踏實的就業路徑。

活動現場由榮服處服務組長王玟琳帶領就業站團隊於活動現場設立服務台，針對退除役官兵及其眷屬提供即時且專業的一對一職涯媒合諮詢服務，依個人專長與需求引導投遞職缺、掌握面試方向，縮短求職歷程中的等待期。此外，服務台還提供有關就學、就業、職業訓練及創業輔導的專業諮詢，為退除役官兵及其眷屬打造全方位支持體系。

新北市榮服處表示，輔導會近年持續推動各項就業輔導措施，鼓勵退除役官兵穩定就業、安心發展；也提醒有轉職或求職需求的退除役官兵，可多加利用就業博覽會與就業站服務管道，提早布局、把握機會。退除役官兵眷如對就業、就學及職訓各項補助措施有相關問題，歡迎洽詢新北市榮民服務處（02）29530844轉就業站。

新北市榮服處就業站團隊於暖冬就博會現場設置服務台，提供退除役官兵眷一對一就業諮詢與職缺媒合。（新北市榮服處提供）