新北榮服處寒冬送暖 關懷五股區高齡榮民





近日氣候轉為濕冷，新北市榮民服務處副處長李毓錫日前偕同輔導員及社區服務組長，前往五股區關懷高齡榮民，逐戶了解長輩健康狀況、居家環境與日常照護情形，並轉達輔導會的問候。李副處長提醒長輩，天氣驟冷務必注意保暖，但也要注意使用電器安全。

此次訪視98歲毛伯伯、93 歲尹伯伯及 102 歲耿伯伯。毛伯伯與配偶同為高齡長者，正逢天氣濕冷，榮服處特別致贈保暖外套，並親自為毛伯伯試穿，外套尺寸合適、色彩醒目，毛伯伯開心地說「這下出門就比較不怕冷了」。外套的鮮黃色也提升冬日外出能見度，有助於步行安全。

尹伯伯身體硬朗，仍能步行登山，與配偶保持規律作息。兩人伯結縭逾二十載，相互扶持、生活和樂，平日多在社區內散步採買，生活簡樸踏實。今年更獲選為本處 114 年度「新住民生活家庭表揚」夫妻，肯定兩人共同為家庭努力與彼此支持的精神。

新北市榮服處林處長表示，面對高齡化與獨居、雙老家庭持續增加的趨勢，將秉持「榮民在哪裡、服務到哪裡」精神，結合長照、社福與醫療網絡，強化遠距系統運用、跨單位協作及定期訪視機制，提供穩定、周全且貼心的協助，讓榮民長輩能在熟悉的社區中安心頤養、溫暖過冬。

