新北榮服處屆退官兵權益說明 多元資源助銜接職涯新旅程





為協助國軍屆退官兵在退役後順利銜接社會職場，開啟人生下一段扎實穩健的旅程，新北市榮民服務處昨（18）日會同陸軍後勤指揮部、臺北市榮服處、宜蘭縣榮服處，以及基隆市榮服處等單位，於中華電信學院板橋院共同舉辦「114年度第4季北部地區國軍志願役屆退官兵權益說明會暨現場徵才媒合活動」。

活動內容橫跨就學、職訓與就業三大面向，完整呈現輔導會近年推動的制度化、系統化輔導服務。除由榮服處進行權益與資源說明外，現場設置「適性評量區」協助官兵掌握自身職涯方向，同時規劃 AI 模擬面試專區，讓每位參與者能更熟悉面試節奏與自我行銷方式，提升進入職場的即戰力。

輔導會就學就業處長池玉蘭鼓勵屆退官兵充分瞭解自身權益與需求，善用輔導會在就學、就業與職訓上的整合資源，為未來職涯提早布局。並指參與活動的企業皆為北部地區優質廠商，因地區薪資水準較高，輔導會特別要求職缺待遇須達 38,000 元以上，確保官兵以良好條件投入職場。

池玉蘭強調，透過輔導會求職管道比自行上104 投履歷更具效率，因為這些企業正是看重退除役官兵在軍中養成的紀律、責任感與團隊合作能力，才特別到場徵才。並期勉大家憑藉軍旅中累積的領導與執行能力，未來必能成為中高階管理幹部，持續為國家與社會注入穩定力量。

新北市榮服處處長林振生說，國防部近年持續改善官兵待遇，自今年4月起調升志願役及作戰部隊加給，讓整體薪資與福利更加完善。以目前標準來看，軍職在穩定性、福利與發展性上，已比多數民間職場更具競爭力。並鼓勵官兵若對軍旅仍懷抱熱忱，不妨考慮繼續留營深耕，這不僅是穩定的選擇，更是一份持續為國家盡力的榮耀。

屆退官兵權益說明會活動現場各企業攤位前皆排滿求職官兵，許多人手持履歷依序面試，洽談過程熱絡，不少廠商更直接安排後續複試，氣氛十分踴躍。透過現場媒合，屆退官兵得以迅速掌握產業需求，擴大職涯選擇面向。各榮服處將持續致力協助國軍屆退官兵就業轉銜，期盼每位官兵在退役後都能迎向光明而穩健的未來。

