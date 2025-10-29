新北榮服處慶祝榮民節 感謝榮民為國犧牲奉獻

記者吳典叡／綜合報導

新北市榮服處為慶祝第47屆榮民節大會暨新住民生活家庭表揚活動，昨（29）日在淡水福容大飯店舉行，邀請轄內中華民國823戰役戰友總會等10家退伍軍人社團及轄區榮民（眷）代表等共計80人一同歡慶。

活動前，播放輔導會製作的「戰爭無情．和平無價：榮民精神的永恆火炬」及財團法人榮民榮眷基金會製作的「微光．希望」微電影，感念先烈們對日抗戰，為國犧牲奉獻，帶來今日國家的和平與安樂。輔導會及所屬機關將以務實的做事態度，執行服務照顧、就學、就業、就醫、就養及退除給付6大核心工作，讓榮民袍澤有一個安全堅定不變的靠山。

新北市榮服處處長林振生致詞感謝轄內獲頒楷模的張旭光先生等9位榮民，於退役後仍熱心公益、大力捐輸、照顧榮民及弱勢，回饋鄉里，發揮正向影響力，其精神足為表率；同時，也感佩與榮民攜手共度人生的新住民配偶，來臺適應新環境，學習文化的差異性，並與榮民互相照顧，彼此細心呵護。在榮民林賢鋆先生及新住民配偶黃汝玲女士等9對幸福家庭表揚典禮上，看著榮民贈送配偶玫瑰花一束，並互相擁抱表達感謝之意，令在場人員也替這9對佳偶感到歡喜與祝福。

榮民楷模張旭光等9人與新北市榮服處處長林振生一同合照。（新北市榮服處提供）

新北市榮服處處長林振生與9對幸福家庭共同合照。（新北市榮服處提供）

新北市榮服處處長林振生與全體來賓於淡水河前一起開心合照。（新北市榮服處提供）