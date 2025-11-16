新北榮服處拜會大南汽車 感謝關懷榮民榮眷
記者吳典叡／綜合報導
新北市榮服處處長林振生今（17）日拜會大南汽車股份有限公司董事長張捷，雙方就退除役官兵就業輔導、榮民榮眷服務照顧等議題深入交流，期盼未來能擴大合作層面，強化就業媒合及照顧支持措施，持續提升服務量能。
林振生指出，大南汽車長期支持退除役官兵轉銜就業，積極提供職缺並配合榮服處辦理招募活動，對於協助榮民銜接職場、減輕家庭負擔，具有重大助益。同時，他特別感謝張捷帶領團隊關懷榮民榮眷，不僅提供就業協助，更以實際行動支持新北市榮民學子，讓孩子能安心學習、健康成長，展現企業溫暖與公益精神。
張捷表示，大南汽車始終視企業社會責任為重要使命，能為退除役官兵盡一份心力，是企業回饋社會的具體展現，未來仍將與榮服處保持密切合作，共同推動就業媒合與公益關懷，期盼有更多榮民家庭因此受惠。
新北市榮服處表示，未來將持續連結在地優質企業，推動更貼近需求的多元服務，並深化公私協力的合作模式，讓退除役官兵能在職涯與生活上，都能獲得更穩固的後盾，攜手營造更溫暖、更有力量的社會。
新北市榮服處處長林振生（左）感謝大南汽車董事長張捷帶領團隊關懷榮民榮眷。（新北市榮服處提供）
