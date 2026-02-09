新北榮服處拜會樂生療養院 強化高齡榮民眷照護合作





為因應超高齡社會趨勢、強化榮民眷在地照護服務，新北市榮民服務處處長林振生今（9）日率員拜會衛生福利部樂生療院，與院長王偉傑就高齡榮民眷醫療照護及跨單位合作進行交流，期整合醫療與長照資源，建構更即時、完善的照護網絡。

林振生處長於拜會期間，亦關懷院內95歲高齡榮民李伯伯，了解其生活與健康狀況。並強調未來將持續深化公私協力，結合醫療與長照資源，確保照護服務即時到位，守護榮民眷安心生活。

王偉傑院長表示，樂生療養院為我國早期公立漢生病醫療機構之一，歷經轉型已成為社區型綜合醫院，長期投入結核及慢性病照護，並持續提供榮民優免就醫服務，服務範圍涵蓋新莊、樹林、龜山及迴龍等地區。未來將持續與榮服處合作，強化高齡榮民眷醫療照護支持。

