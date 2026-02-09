新北榮服處拜會樂生療養院 強化高齡榮民眷照護

記者吳典叡／綜合報導

為因應超高齡社會趨勢、強化榮民眷在地照護服務，新北市榮民服務處處長林振生今（9）日拜會衛生福利部樂生療養院，與院長王偉傑就高齡榮民眷醫療照護及跨單位合作進行交流，期整合醫療與長照資源，建構更即時、完善的照護網絡。

拜會期間，林振生亦關懷院內95歲高齡榮民李伯伯，了解其生活與健康狀況。李伯伯目前生活可自理，院方輔導室亦定期關懷訪視，展現醫療端與服務端攜手守護高齡榮民眷的具體成果。

王偉傑表示，樂生療養院為我國早期公立的漢生病醫療機構之一，歷經轉型已成為社區型綜合醫院，長期投入結核及慢性病照護，並持續提供榮民優免就醫服務，服務範圍涵蓋新莊、樹林、龜山及迴龍等地區；未來將持續與榮服處合作，強化高齡榮民眷醫療照護支持。

新北市榮民服務處處長林振生拜會樂生療養院院長王偉傑以及社會工作科主任何政祐，感謝其長期協助守護新北市榮民眷。（新北市榮服處提供）