新北榮服處攜手善心團體 關懷弱勢榮民眷

記者吳典叡／綜合報導

新北市榮服處副處長李毓錫近日偕同中華熱心發展協會副秘書長王豊博，關懷訪視住在淡水三芝地區的弱勢榮民眷，對於榮服處一行人的關懷與慰問，榮民眷十分開心及感動。

郭阿姨居住在三芝偏遠地區，膝蓋退化致行動較慢，因門口走道顛簸容易跌倒，榮服處媒合中華熱心發展協會一同前往探視，並現場評估走道鋪整，致贈營養品慰問，關心其身體狀況。郭阿姨見到李毓錫及王豊博一行人前來關心，內心充滿感激，也感受到社會的溫暖。

林小姐居住淡水地區，丈夫於服役期間不幸病故，留下兩名就讀高中及大學的女兒，由林小姐獨力撫養。新北市榮服處持續媒合善心資源，提供子女就學認養金。李毓錫此次前往探視關懷，並致贈民間善心人士捐贈的毛毯，期盼在寒冬中為孩子們帶來溫暖與關懷。

許伯伯因高齡、罹患慢性疾病，長年臥床至今，妻子不離不棄、細心照顧。新北市榮服處鏈結中華熱心發展協會長期關懷兩老夫妻，該協會於112年協助修繕年久失修的屋頂，防止漏水問題，期間也不定期捐助民生用品等物資，去年主動協助許伯伯更換全新電動床，幫助長輩有更舒服的生活環境，此次協會媒合華南金控致贈營養品、成人復健褲等物資，有效減輕許伯伯家庭經濟負擔。

新北市榮服處副處長李毓錫偕同中華熱心發展協會副秘書長王豊博現場評估郭阿姨家門口走道鋪整。（新北市榮服處提供）

中華熱心發展協會副秘書長王豊博偕同華南金控經理關懷訪視許伯伯。（新北市榮服處提供）