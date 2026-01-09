新北榮服處攜手善心團體 關懷榮民眷傳遞溫暖

善心物資眾多大家協助將物資搬運至許伯伯住處。（圖：新北榮服處提供）

新北市榮服處副處長李毓錫近日偕同中華熱心發展協會王豊博副秘書長，前往淡水、三芝地區探視弱勢榮民眷，致贈慰問品並評估居住環境改善，讓眷屬深受感動。

郭阿姨居於三芝偏遠地區，因膝蓋退化行動不便，走道顛簸易跌倒。榮服處媒合協會前往探視，現場評估鋪整走道並致贈營養品，關心其健康。郭阿姨表示，感受到社會溫暖與支持。林小姐居於淡水，丈夫服役期間病故，獨力撫養兩名就讀高中及大學的女兒。榮服處持續媒合善心資源，提供就學認養金。副處長李毓錫表示，此次探視並致贈毛毯，盼在寒冬中帶來溫暖。

許伯伯因高齡與慢性疾病長年臥床，妻子悉心照顧。榮服處與協會長期關懷，曾於一一二年協助修繕屋頂，一一四年更換電動床，並媒合華南金控致贈營養品與復健褲，減輕家庭負擔。榮服處長林振生也感謝協會善舉，期盼民間與公部門攜手，為榮民眷打造安全舒適的生活環境，未來將匯聚更多善心力量，深化照護服務。