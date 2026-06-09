新北榮服處攜手板橋榮家 智慧醫療守護榮民

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記者吳典叡／綜合報導

為深化與優質榮民企業的合作連結，並導入智慧醫療科技，提升榮民（眷）健康照護品質，板橋榮家家主任陳桂美與新北市榮服處處長陳立中，日前拜會源星生醫科技股份有限公司董事長張國源，共同就退除役官兵就業合作、高齡健康照護及智慧醫療發展等議題進行交流。

陳桂美表示，隨著高齡化社會來臨，建構智慧榮家是當前的重要目標。源星生醫近期慷慨捐贈板橋榮家、花蓮榮家及花蓮榮服處多項照護設備，透過雲端數據與AI預警技術，及早發現潛在心血管風險，對提升住民健康管理助益良多。

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張國源指出，源星生醫長期投入智慧醫療研發，並成功研發「人工智能預警心臟病技術」，榮獲美國百大科技獎（R&D 100 Awards）IT／電氣類別第一名。身為榮民的一份子，能運用公司研發的科技產品守護昔日袍澤及其眷屬，是自己的榮幸與使命。源星生醫也歡迎退除役官兵加入團隊，共同投入智慧醫療產業發展，開創職涯新局。

陳立中表示，感謝張國源長期捐助榮服處、榮家善款及照護設備，並加入輔導會特約商店，提供退除役官兵專屬優惠，以實際行動回饋社會。相關智慧量測設備，亦可望配合輔導會「安心御老平台」服務，進一步提升榮民長輩健康照護品質。同時，源星生醫樂於協助退除役官兵銜接職場，展現榮民企業支持退除役官兵就業服務的具體行動；未來榮服處將持續鏈結社會資源，擴大資源整合與運用效益，建構更完善的榮民服務照顧網絡。

新北市榮服處處長陳立中與板橋榮家家主任陳桂美感謝源星生醫董事長張國源長期關懷榮民眷，並提供退除役官兵就業機會。（新北市榮服處提供）