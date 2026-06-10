新北榮服處攜手板橋郵局 關懷獨居長輩
記者吳典叡／綜合報導
端午節將至，為關懷榮民（眷）生活需求，傳遞社會溫暖，新北市榮民服務處攜手板橋郵局，進行「關懷獨居長輩」公益活動，致贈端節愛心物資予有需要的獨居榮民長者。捐贈活動由板橋郵局局長胡美惠代表致贈，新北市榮服處處長陳立中代表受贈，並回饋感謝狀以表謝忱，實質攜手關懷照顧獨居榮民眷。
陳立中偕同胡美惠前往土城區探訪98歲榮民胡爺爺，胡爺爺見到榮服處及郵局同仁登門關懷時，臉上洋溢著喜悅笑容，對大家的關心表達誠摯感謝，並大方分享健康長壽秘訣，現場氣氛溫馨動人。
陳立中指出，推動「安心御老平台」專案不僅在技術層面上創新，更展現中央與地方政府鏈結合作、醫療與長照單位整合資源、創新攜手合作，並持續結合中華郵政公司等合作伙伴的力量，期盼能共同推展輔導會「安心御老平台」專案，提升高齡者支持系統，達到「一點生變，全面應援」目標，讓每位長者都能享有安全、貼心且無縫銜接的長期照護服務，為推動安老政策奠定堅實基礎。
新北市榮服處攜手板橋郵局關懷獨居長者，由板橋郵局捐贈端節愛心物資，與榮服處團隊大合照。（新北市榮服處提供）
新北市榮服處處長陳立中至土城區探訪胡爺爺，表達端節慰問之意。（新北市榮服處提供）
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