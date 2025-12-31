新北榮服處歲末送暖 關懷土城區榮民長輩





強烈冷氣團來襲，新北市榮民服務處今（31）日由副處長李毓錫偕同輔導員及社區服務組長，前往土城區訪視轄內葛伯伯等多位長輩，致贈營養品並實地了解其生活起居、健康狀況與照顧需求，持續連結相關醫療及照護資源，展現守護榮民眷的溫暖行動。

訪視團隊前往關懷85歲單身榮民葛伯伯，得知葛伯伯白內障情形日益嚴重，經醫師評估建議需進行手術治療。李毓錫副處長隨即說明，在臺北榮民總醫院接受手術，不僅醫療品質完善，在費用補助及後續照顧上亦有更周全的優待，並叮囑如有任何需求，均可隨時與榮服處聯繫。葛伯伯對榮服處即時關懷與貼心說明，表達由衷感謝。

廣告 廣告

隨後前往探視95歲牟伯伯，牟伯伯特別拿出民國57年獲頒的「忠勤勳章證明書」，與訪視人員分享服役期間的點滴故事，現場氣氛溫馨感人，也讓後輩同仁對榮民前輩為國奉獻的歷史有更深刻的體會。

訪視行程接續關懷年逾95歲的汪伯伯及胡伯伯，逐一關心其健康狀況與年節期間照顧安排。年節將近，李副處長也向年長榮民伯伯們承諾，過年期間將再以「晚輩」身分逐一登門拜年祝賀，感謝他們年輕時為國家付出的青春與努力，讓榮民前輩在佳節期間不感孤單。

林振生處長表示，面對寒冬期間健康與風險，榮服處將持續透過訪視機制，掌握榮民實際需求，適時連結長照、就養及社會資源，加強季節性健康與安全提醒，落實「榮民在哪裡、服務到哪裡」的照顧承諾，陪伴榮民長輩安心迎向新的一年。

更多新聞推薦

● 鄭麗文宣布出席總統府元旦升旗 盼新的一年朝野和解、兩岸和平