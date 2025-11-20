新北榮服處表揚績優榮欣志工 肯定無私奉獻

記者吳典叡／綜合報導

新北市榮民服務處為強化志工服務量能、深化對庇護就業服務的認識，昨（20）日辦理「114年榮欣志工參訪暨績優志工表揚」活動，由處長林振生率領志工前往宜蘭天主教靈醫會奇塔代拉工坊進行參訪，並舉行頒獎典禮，表揚5位績優榮欣志工，肯定其長期投入與無私奉獻。

此次受獎者包括新進績優榮欣志工余寶桂、張德瑋；績優榮欣志工何廣忠、虞宗德；以及榮獲資深志工特殊貢獻獎的金曙秋。榮服處表示，5位志工長期投入訪視、陪同就醫及物資協助等服務，以行動展現志願服務精神，是推動榮民眷照顧的重要力量。

新北榮欣志工一行人抵達奇塔代拉工坊後，由院長黃鈺雯接待，並親自導覽庇護就業者的工作訓練流程、產品製作及支持系統。透過此次參訪，志工更深入理解庇護就業的運作方式，對弱勢支持服務也具備更完整的視野，有助提升未來服務榮民眷時的敏感度與判斷力。

此外，行程亦安排前往冬山河生態綠舟及羅東林業文化園區，讓志工更認識自然生態、環境永續與林業文化；多元的觀摩內容，增進志工的專業知能與團隊凝聚力。

林振生表示，榮欣志工是榮服處最堅實的服務力量，透過穩定且持續的陪伴，使榮民眷能在地獲得即時支持。他強調，未來將持續推動教育訓練與參訪交流，並歡迎更多民眾加入志工行列，共同打造更完善、更溫暖的服務網絡。

新北市榮服處處長林振生率領志工前往奇塔代拉工坊參訪，了解庇護就業環境，並與工作人員合影交流。（新北市榮民服務處提供）

新北市榮服處處長林振生表揚榮欣志工余寶桂（左起）、金曙秋、張德瑋、虞宗德及何廣忠，肯定他們對榮民眷的付出與奉獻。（新北市榮民服務處提供）