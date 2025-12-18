新北榮服處訪視高齡榮民眷 了解健康狀況與需求

記者吳典叡／綜合報導

為落實輔導會關懷榮民眷的服務宗旨，新北市榮民服務處昨（17）日由輔導組長陳重榮率領輔導員及社區服務組長，前往林口區訪視多位高齡榮民眷，實地了解長者健康狀況與生活需求，展現持續守護榮民眷的溫暖行動。

訪視團隊來到94歲張爺爺家中關懷，張爺爺與妻子結縭十餘年，夫妻情深。日前張爺爺因肺炎住院治療，榮服處特地前來關心其出院返家後的生活情形，讓張爺爺倍感溫暖。張爺爺也分享，目前每日持續進行吹氣運動，以增進肺活量，面對疾病仍保持正向、積極態度，獲得在場人員一致肯定。

接著，探望72歲榮眷陳阿姨。陳阿姨原居臺北市，今年4月申請社會住宅後順利搬遷至林口，目前已逐漸適應新生活。她感謝榮服處及榮欣志工到府關懷，並協助申請輔導會遠距居家照顧系統，進一步提升居家安全，讓生活更添安心。

隨後，訪視團隊前往探視百歲榮民戴爺爺，並由陳重榮代為轉贈輔導會百歲金飾壽桃，獻上誠摯祝福。戴爺爺與妻子、兒子同住，平日與妻子一同至附近公園散步，並以清淡飲食作為養生之道。對於榮服處特地到府祝壽與關懷，戴爺爺表達由衷感謝，現場氣氛溫馨。

新北市榮服處輔導組長陳重榮前往張爺爺家中，關心其出院返家後的生活與健康情形，張爺爺對榮服處的用心服務頻頻表示肯定與感謝。（新北市榮服處提供）

新北市榮服處輔導組長陳重榮探視百歲榮民戴爺爺，轉贈輔導會百歲金飾壽桃，獻上誠摯祝福，場面熱絡溫馨。（新北市榮服處提供）

新北市榮服處榮欣志工於訪視過程中耐心傾聽需求、細心關懷，展現貼心服務的溫暖行動。（新北市榮服處提供）