新北榮服處關懷退舍榮民 善盡照顧之責

記者吳典叡／綜合報導

新北市榮民服務處近日分別由副處長李毓錫及總幹事吳曉慧偕同國軍輔支單位、板橋榮家及臺北榮家代表等一行人，分赴中和區國軍單身退員宿舍「中和新莊退舍」及土城區「居安一莊」辦理第一季「加強退舍退員輔導及服務照顧聯繫會議」，共同訪慰年長榮民前輩，並致贈年節慰問品，提前祝福長輩們福壽安康、新年快樂。

李毓錫探訪「中和新莊」退舍會長陳家光等長輩，陳家光感謝榮服處長年持續不斷的關懷問候，輔導員及社區組長經常前來噓寒問暖與協助，令其十分感動，頻頻致謝。吳曉慧前往「居安一莊」關懷慰問，閒話家常，傾聽榮民長輩生活情形。

新北市榮服處處長林振生表示，目前新北市轄內單身退員宿舍有2處，分別為中和區「中和新莊」及土城區「居安一莊」退舍。退舍榮民長輩多屬單身年邁，平均年齡已逾92歲，榮服處長期關心長輩狀況，定期慰問與即時的協處，善盡關懷與照顧之責，讓服務照顧更趨完善。

新北市榮民服務處關懷慰問「中和新莊」退舍榮民長輩。（新北市榮服處提供）

新北市榮民服務處總幹事吳曉慧關懷土城居安一莊退舍長輩，退舍會長曹福田伯伯非常開心，感謝國防部及輔導會的關心與祝福。（新北市榮服處提供）

新北市榮民服務處副處長李毓錫逐一向榮民前輩致意，並向長輩們拜年，預祝新年快樂。（新北市榮服處提供）