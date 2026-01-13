新北榮欣志工長期投入服務 衛福部表揚2金12銀13銅

記者郭曉蓓／臺北報導

新北市榮民服務處今（13）日召開榮欣志工聯繫會報，由處長林振生主持，會中轉頒114年度衛生福利部志願服務獎勵，表揚27位榮欣志工榮獲2金、12銀、13銅佳績，展現長期投入志願服務的成果。

新北市榮服處指出，該獎勵須累積長時數志願服務，金、銀、銅牌分別需達8,000、5,000及3,000小時，得獎實屬不易。新北榮欣志工平日深入社區，投入訪視關懷、送餐服務、陪同就醫及居家修繕等多元服務，以實際行動回應榮民眷生活所需，是第一線照顧工作的重要力量。

除中央獎項外，會中亦頒發「114年度新北市志願服務獎勵」，共有24位志工獲獎，包括金心獎14位、銀心獎3位及銅心獎7位。此外，新店北區榮欣志工隊於榮民眷關懷、就業及就學協助等面向表現優異，榮獲「114年輔導會績優志工隊」殊榮，隊長卓旻瑤並代表回贈榮譽獎牌，感謝榮服處的支持與培力。

林振生肯定志工夥伴的熱忱與無私奉獻，並表示未來將持續強化志工培訓與運用，深化社區服務量能，共同建構溫暖、安全的在地照顧網絡。

新北市榮服處114年度共有51位榮欣志工獲頒中央及地方志願服務獎項，處長林振生與志工們於聯繫會報中合影留念。（新北市榮服處提供）

新店北區榮欣志工隊隊長卓旻瑤將輔導會績優志工隊榮譽獎牌贈予新北市榮服處，由處長林振生代表受贈並合影。（新北市榮服處提供）

新北市榮服處處長林振生轉頒衛福部金牌獎予社區志願服務組長潘江河，肯定其無私奉獻。（新北市榮服處提供）