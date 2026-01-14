新北榮民服務處前進營區 助屆退官兵掌握就學就業資源





新北市榮服處為協助即將退伍的國軍官兵提早規劃職涯方向，並充分了解退輔會各項服務照顧措施，副處長李毓錫今（14）日率同仁前往陸軍關渡地區指揮部辦理「屆退官兵權益宣導暨職涯輔導說明會」，主動入營宣導就學、就業及職業訓練等資源，協助官兵審慎評估退伍時機，並鼓勵有意願者續服留營，為未來發展累積更多專業經驗與實力。

新北市榮服處處長林振生表示，輔導會配合國軍募兵政策及退除役官兵職涯銜接需求，持續推動多元就學、就業及職業訓練措施，並積極促進產學合作與產訓合作，協助官兵累積轉職所需之技能與資源；同時亦鼓勵官兵審慎衡量自身條件與生涯規劃，在合適時機持續留營深耕專業發揮所長。

李副處長向官兵說明當前整體就業環境、物價變化趨勢及各產業薪資結構差異，並以政府公開統計資料為基礎，協助官兵理性認識實際勞動市場現況；進而指出高薪並非偶然，而是專業能力、責任承擔與長期投入的累積成果。

李副處長建議官兵於服役期間即提早掌握產業趨勢，善用就學、職訓與證照等資源，採取階段式職涯規劃，逐步累積實務經驗與競爭力；同時亦鼓勵官兵審慎評估自身條件與時機，對於仍具發展潛力者，可考慮續服留營，持續深化專業歷練，為未來轉銜或升涯奠定更穩固基礎。

隨後由榮服處就業站許站長深入介紹輔導會最新就學、就業及職業訓練相關措施，協助官兵進一步了解可運用之輔導資源與申請管道。李副處長並感謝陸軍關渡地區指揮部對本次活動的支持與協助，並呼籲屆退官兵善加運用輔導會各項資源，及早規劃清晰可行的職涯方向，順利邁向人生下一個階段。

