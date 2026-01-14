新北榮獲商品標示考核特優 經發局長盛筱蓉獻獎分享榮耀





新北市政府積極辦理商品標示相關業務，透過有效運用行政組織力量，提高商品標示執行廣度，榮獲經濟部112-113年度商品標示業務考核評定為「特優」，是市府為市民打造優質消費環境的成果體現。經發局長盛筱蓉今（14）日代表於市政會議獻獎，將榮耀獻給市府團隊與全體市民。

盛筱蓉表示，商品標示與民眾生活息息相關，有完整的標示資訊才能保障各項商品品質與使用安全，保護消費者權益；市府透過訂定商品標示業務執行計畫，與新北29區公所合作，每年不定期、不定點至各實體通路或透過網路平台購樣方式，隨機辦理商品標示抽查，並藉由各類教育訓練及宣導活動，協助企業經營者及消費者建立商品正確標示觀念，了解正確標示方法，降低消費爭議情況，達到企業與消費者雙贏局面 。

經發局指出，新北市112-113年度商品標示抽查件數達1萬9,674件，其中符合商品標示法規定件數有1萬6,395件，不符合規定件數為3,279件，不合格率為16.67%，市府針對不合格案件即通知廠商限期改善，持續列管追蹤，現都已全數依規定改正或下架，改善率100%。

此外，未來仍將積極主動辦理商品標示抽查，輔導業者合法標示及持續宣導商品標示知識，提供消費者一個「買的安心、用的放心」的消費環境。此外，也要呼籲全體市民，如發現市面上有販賣標示不完整商品時，隨時通報商品標示檢舉專線（0800-000-584），讓我們共同打造優質消費環境。

