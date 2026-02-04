新北榮獲ESG交通運輸永續獎

新北市獲ＥＳＧ交通運輸永續獎，於市政會議獻獎。（記者蔡琇惠攝）

記者蔡琇惠∕新北報導

新北市交通局推動低碳運輸，持續建構安全、便利且永續的綠色交通環境；從全面升級公共自行車系統，到打造全國首創的通勤綠廊，逐步形成兼具通勤、觀光與休閒功能的綠色交通網絡，再獲第二屆「ＥＳＧ交通運輸永續獎」傑出獎。四日在市政會議獻獎。

「ＥＳＧ交通運輸永續獎」由交通部指導，台北市交通文教基金會與台灣全球商貿運籌發展協會共同主辦，表揚交通運輸相關企業與機構在環境保護（Ｅ）、社會責任（Ｓ）及公司治理（Ｇ）三大面向卓越實踐，並鼓勵各界攜手投入淨零轉型，共創永續未來。

交通局長鍾鳴時指出，新北市YouBike公共自行車全面升級二點零系統，去年三月恢復前三十分鐘免費後，使用人次大幅成長，至去年底累計騎乘人次突破三億人，全市租賃站達一千五百站、遍及全市二十九區。另外，自今年元旦起，公共自行車傷害保險全面納保，進一步保障使用者權益。

因應通勤需求與觀光人潮持續成長，新北市導入YouBike二點零Ｅ電輔車，並在今年投入一億元增購二千三百輛公共自行車，同時導入更智慧化的調度管理機制，提升整體營運效率和服務品質。

鍾鳴時表示，配合淡江大橋預計五月通車，新北市啟動林口至澳底約九十一點四公里的自行道改善作業，並推動全市自行車道整體規劃，持續串聯北海岸及東北角路網，打造更安全、舒適且具景觀特色的騎乘環境。

此外，今年全面推動「新北市自行車道整體路網規劃」，改善斷點銜接；並結合全國首創的通勤綠廊，串聯三十三站YouBike站、總長一百一十四點二公里、提供一千零五十六種路徑組合，讓自行車往返於基北北桃更順暢、選項更多元。