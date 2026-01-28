新北模擬捷運站縱火應變搶救 聚焦地下建築物救災效能





農曆春節將至，為確保交通運輸樞紐的安全，新北市政府消防局持續推動「春節前搶救演練」系列活動。今（28）日下午於土城捷運站舉行「捷運災害應變搶救演習」，由消防局簡任技正鍾世銘親自視察，演練聚焦於地下建築物的救災效能，全面驗證跨單位協同應變與大量傷病患處理機制。

救災搶救演習部分，模擬縱火複合災害，在土城站大廳B1層發生人為縱火，現場產生大量濃煙並有民眾受傷。簡任技正鍾世銘於視察中指出，捷運站體空間封閉且人潮眾多，初期應變與跨單位聯繫至關重要。演練過程中，捷運站務人員初期啟動自衛消防編組進行滅火與疏散，土城分局警力則迅速到場管束嫌犯，展現警消捷聯合防線的應變實力。

另有地下通訊「零死角」，雙軌驗證救災效能 針對地下救災最嚴峻的通訊挑戰，消防人員於現場實地操作，透過消防車接通站體內預建之洩波電纜（Leaky Cable），確保無線電訊號能深入月台層。同時，現場指揮官利用手機無線電App 與指揮中心維持即時語音通聯，驗證地下環境中通訊雙軌機制之穩定性，確保救災指令精確傳達。

救護處置演習部分，啟動大量傷病患（MCI）機制，縮短黃金救治時間，針對模擬情境中的受傷民眾，消防局於土城站1號出口迅速成立大量傷病患處置站。現場救護人員依據START 檢傷分類原則，將傷患依傷勢分級進行初步救治與資訊彙整，並由幕僚人員精確紀錄傷情。傷患隨後依序後送至土城長庚醫院，全面驗證大傷流程從現場檢傷、急救到醫院轉運的無縫銜接。

消防局長陳崇岳強調，春節防災不打烊，針對大型賣場、捷運站、科技工業園區等7場次的實地演訓，旨在督促公共場所業者落實自衛消防編組與安全巡查。另也呼籲市民進入捷運站或百貨商場等人潮擁擠場所時，應留意安全出口位置，居家落實「人離火熄」原則，共同守護市民平安過好年。

