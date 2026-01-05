新北樹林北大森林公園翻新在即 廖宜琨爭取全齡共融空間

248250105a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市樹林區北大社區受當地民眾喜愛的森林公園，近年來因設施老化與動線破碎問題，已逐漸無法滿足居民的休憩需求。市議員廖宜琨對此積極介入，彙整基層鄉親對廣場破損、座椅不足及步道不連貫的長期心聲，並與柑園里長詹志昌聯手向市府提出改善計畫。在民間團體「瘋北大」的專業建議與公部門的配合下，樹林區公所已啟動翻新工程設計，要讓這座在地綠地轉型為更有質感的社區綠肺。

這次翻新工程的重點在於保留原有的森林降溫功能，並重新進行空間分區，讓動態與靜態活動互不干擾。廖宜琨表示，規劃案中包含打造北大社區柑園里首座社區共融活動廣場，並將步道全面串聯成環狀動線，無論是散步或慢跑都將更加順暢，提升民眾運動的便利性。

針對家長最關心的遊樂設施，廖宜琨說明將整合遊戲區與體健區，轉型為全齡化的活動空間。未來將設置森林大地色系的攀爬遊具，並新增彈跳設施與鞦韆，讓孩子有更安全的遊戲選擇；同時也會新設足夠的座椅，方便長輩納涼、休息或家長就近看護孩子，滿足社區聊天與休憩的需求。

廖宜琨強調，公園不只是一塊綠地，更是大家日常生活的重要場景。公共空間的安全性與好用程度直接影響居民的生活品質，因此他將持續盯緊工程進度，確保規劃能貼近在地需求，讓這座森林公園再升級，成為北大社區內指標性的休閒場域，營造更安全、更貼心的宜居生活環境，讓每一位鄉親都能在自家的社區內安心放鬆。

照片來源：新北市議員廖宜琨臉書翻攝

