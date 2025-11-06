新北樹林工廠火災延燒 環保局提醒下風處民眾注意

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市樹林區柑園街一段347號鐵皮屋冒出火煙，雖無人員受困，但是火勢延燒至一旁的倉庫，消防隊出動57車93人前往搶救，由於一旁就是學校，校方已經將師生疏散到安全區域，環保局也提醒下風處的三峽區、樹林區、鶯歌區的鄰近居民緊閉門窗、外出記得配戴口罩，避免發生身體不適、保護呼吸道健康。

消防局表示，柑園街一段的346號工廠及349號倉庫全面燃燒，消防隊已經加派人車控制火勢，不會有延燒之虞，但火災濃煙造成空氣汙染，請樹林及鄰近地區民眾緊閉門窗，外出請配戴口罩。

環保局表示，樹林區柑園街一段工廠火災，經模式模擬煙霧及部分異味可能往下風處飄散，預估影響範圍包括：三峽區、樹林區、鶯歌區，提醒鄰近居民緊閉門窗、外出記得配戴口罩，避免發生身體不適、保護呼吸道健康，另因大氣條件變化快，環保局將持續監控更新空品變化，啟動相關應變作為。

