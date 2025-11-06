新北樹林工廠火警搶救中 三峽、鶯歌預防空汙
（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北市樹林區柑園街1段今天上午11時許傳出火警，消防局表示，1層樓鐵皮屋工廠冒出火煙，並全面燃燒。消防人車現場搶救，鄰近的國小師生已疏散至安全區，請民眾預防空汙。
消防局今天發布簡訊表示，樹林區柑園街這處火警，是工廠使用，無人員受困，出動40車93人前往搶救。到達現場後發現，工廠及倉庫已經全面燃燒，但不會有延燒之虞。
消防局說，已經疏散周邊的國小師生，火災濃煙造成空氣汙染，請樹林及鄰近地區民眾緊閉門窗，外出請配戴口罩。
環保局表示，經模式模擬煙霧及部分異味可能往下風處飄散，預估影響範圍包括，新北市三峽區、樹林區、鶯歌區，提醒鄰近居民緊閉門窗、外出記得配戴口罩，避免發生身體不適。另因大氣條件變化快，環保局將持續監控更新空品變化，啟動相關應變作為。（編輯：方沛清）1141106
