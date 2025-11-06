新北樹林工廠火警濃煙 柑園國小505師生下午停課

（中央社記者黃旭昇新北6日電）受到新北市樹林區柑園街工廠大火影響，柑園國小今天下午停課，校方表示，目前全校師生505人都疏散至安全處所，並聯繫家長接送。柑園國中說，師生戴起口罩在室內緊閉門窗。

新北市樹林區柑園街1段今天上午11時許傳出1層樓鐵皮屋工廠與倉庫大火，現場濃濃火煙密布，全面燃燒。消防局說，出動人車拉起水線搶救。火勢於中午12時35分撲滅，目前殘火處理。

周邊鄰近的柑園國小，受到濃煙與臭味影響，校長程煒庭接受中央社記者電訪表示，已經緊急疏散全校505名師生，至附近萬坪公園安全處所。

程煒庭說，目前國小全校師生都平安，不過受到煙霧影響，已經決定下午全校停課。目前，正聯繫家長等著接送。

至於柑園國中，校長黃淑君接受電訪表示，學校仍受到煙霧影響會有異味，已經請全校師生戴起口罩，並都在室內且關閉門窗，開啟空調。

黃淑君說，校方已經將午餐送進教室內，師生已經用餐完畢在午休，目前煙霧有散去些許，但仍有異味，會持續關注現場狀況，評估師生健康以因應後續措施。

消防局表示，這起火警是接近11時許據報，樹林區柑園街1段鐵皮屋冒出火煙，現場為工廠使用，無人員受困。經出動大批人車前往搶救，到達現場時，500多平方公尺工廠及800多平方公尺倉庫，已經全面燃燒，現場濃濃火煙，影響周邊住戶與學校。（編輯：方沛清）1141106