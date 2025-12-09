新北樹林柑園二橋車禍 機車騎士疑自摔命危送醫
新北市今（9）日發生一起嚴重車禍，下午5時許樹林區柑園二橋，一部機車疑似在橋上自摔，年約30男性騎士噴飛倒地不起，機車嚴重毀損冒煙，消防局獲報立刻派遣人車趕赴現場，救護人員抵達時男子手腳骨折、全身多處大面積擦挫傷，傷勢嚴重已無呼吸心跳，緊急送往醫院搶救中，車禍原因仍待警方調查釐清。
延伸閱讀
出事了！韓援女神睦那京「車禍送醫」 明天行程急喊卡
台南國8便道慘烈3車事故！2人夾車內1人雙腿變形
影/台南轎車撞庇護島翻覆「四輪朝天」！ 驚險瞬間曝
其他人也在看
北勢大橋驚悚車禍！37歲男闖紅燈「頭卡車底」…路人合力抬車搶命畫面曝
苗栗市北勢大橋南端路口發生驚悚車禍，昨日（8日）下午4時許，一名37歲紀姓男子騎機車闖紅燈，與綠燈直行的休旅車發生碰撞，紀男當場被捲入車底，頭部卡在保險桿下方，情況一度危急，幸好路過民眾伸援手，10多人合力抬車救人，紀男經送醫治療無生命危險，詳細肇事責任歸屬仍有待警方調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 9
影/濱海公路貢寮段「大貨車對撞貨櫃車」車頭不見 駕駛夾死
今（8日）凌晨4時43分在台2線東向99公里處，新北市貢寮區發生大貨車衝進對向車道對撞貨櫃車，後方3輛大小車閃避不及追撞的重大車禍，事故現場大貨車車頭削去一大半，駕駛當場慘死，另有2人分別受輕重傷，慘烈畫面全部曝光。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
雲林轎車.機車搶快撞一團 彰化轎車暴衝撞5機車
中部中心／綜合報導雲林斗六出現驚險畫面！一輛轎車，與一台機車，雙方疑似搶快，都沒按照號誌燈行駛，在路口，撞成一團；在彰化，則是有一位駕駛，疑似突然頭暈，身體不舒服，整台車爆衝撞向路邊5台機車後，接著撞進騎樓，所幸沒有人員被波及。十字路口前，車輛停下等紅燈，但左側車道的灰色轎車，不太合群，明明綠燈還沒亮，卻繼續往前開，同一時間，右側一台機車，疑似也搶快，兩台車，碰的一下，撞成一團。疑搶快互不讓！ 轎車紅燈起步撞上闖黃燈機車（圖／翻攝畫面）事發就在雲林斗六市西平路與斗六二路口，轎車駕駛，機車騎士，雙方都很急，轎車在綠燈亮的前幾秒，就行駛到路口，而機車疑似闖了黃轉紅的號誌燈，才會釀成事故，造成騎士手部受傷，所幸生命無礙。不過在彰化，也出現驚險畫面，馬路上，幾名行人，慢慢的走著，但過沒幾秒，他們的後方，突然出現一台休旅車，暴衝撞上路邊機車橫掃，接著又衝進騎樓，彰化休旅車暴衝！ 5機車遭撞轎車衝入騎樓（圖／翻攝畫面）事發在彰化縣鹿港鎮中正路上，根據了解，這名年約66歲的休旅車駕駛，疑似是行駛途中，突然頭暈，才會失控亂撞一通，先擊落停放在路邊的5輛機車，再撞進騎樓。兩起案件，畫面驚險，提醒民眾，上路前，務必注意身體狀況，上路後，也得注意車況，不要貪快肇事。原文出處：雲林轎車、機車搶快撞一團 彰化轎車暴衝撞5機車 更多民視新聞報導見警躲躲閃閃 警逮48歲兩地檢署毒品通緝犯騎士闖紅燈亂丟菸蒂 正義民眾喝斥要求撿起信義區街頭上演「警匪追逐」 毒蟲闖紅燈狂飆撞3車下場曝民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
駕駛疑頭暈肇禍 開車衝進騎樓撞倒5機車
彰化縣 / 綜合報導 6日下午彰化鹿港中山路，發生一起驚險車禍，一輛銀色休旅車開著開著，突然整輛衝進一旁大樓騎樓，一連撞倒5輛停在路邊的機車，一片凌亂，幸好沒有人員傷亡。而警方接獲報案到場，駕駛沒有酒駕，疑似是因為頭暈不適才肇事。一輛銀色休旅車從左邊衝了進來，撞上停在路邊停車格的機車和單車，直接把兩輛車捲入車底後，又直直往前衝過去，機車被撞得東倒西歪一片凌亂，更驚險的是休旅車衝過來以前，才有民眾帶著兩位孩子走在馬路邊，剛經過事發地點，下一秒，休旅車就撞了進來，幸好當時休旅車偏移撞進騎樓的柱子，沒有撞上走在前方的行人。民眾說：「(像)招牌掉下來那種聲音。」民眾VS.記者說：「大物件(鏗鏗鏘鏘那樣)。」這是發生在6日下午將近1點，彰化鹿港鎮中山路上，回到現場，地上刮出長長刮痕，騎樓邊的鐵箱也被撞到整個凹陷變形，而這裡是一間早餐店，幸好當時店家休息，沒有顧客在用餐。鹿港警分局鹿港所副所長陳榮彬說：「現場無人員傷亡，該員酒測值為零。」肇事的是66歲蒲姓男子，警方到場實施酒測，駕駛沒有酒駕，疑似因為身體不舒服頭暈肇事，造成5輛停在路邊的機車受損，其中1輛受損嚴重，其他4輛多是車殼、後照鏡受損，事發時猛烈撞進騎樓的畫面實在很驚險，幸好沒有人員傷亡。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
信義區警匪追逐連撞多車 毒犯違規拒檢逃逸｜#鏡新聞
台北市信義區，發生警匪追逐，7號下午4點多，員警執行巡邏勤務，發現有名陳姓男子違規行駛，警方示意攔查，沒想到他開車在鬧區狂飆，立刻鳴笛展開追捕，男子先後撞上1輛汽車跟2台機車，造成2名騎士擦挫傷，車才停了下來，最後被狼狽上銬。警方在車上搜出依托咪酯等毒品，將男子帶回偵辦。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
高雄2車猛撞"1車衝捷運站出口側翻" 5人受傷
南部中心／綜合報導高雄中山路７號晚間發生車禍事故，一台左轉汽車被直行車高速撞上，足足被推撞了30公尺，90度側翻在捷運站出口旁，消防隊到場將車頂切開，才順利將車上民眾救出送醫，這起車禍共造成兩名駕駛和車上乘客，共五人受傷，還好都沒生命危險。左轉的藍色汽車90度被撞翻在捷運站出口旁，消防隊將車頂切開才將人救出。（圖／民視新聞）監視器畫面看到，一台藍色汽車左轉開進五甲路，遭到直行的小客車高速從側邊撞上，足足被推撞了30公尺，直接被撞出監視器畫面外，直行汽車也右偏，撞上捷運站出口人行道才停了下來。左轉的藍色汽車90度被撞翻在捷運站出口旁，車子成了敞篷，原來消防隊為了救人，只好將車頂切開，才能順利將車上民眾救出。這起車禍共造成兩名駕駛和車上三名乘客，共五個人受傷送醫，還好都沒有立即生命危險。直行汽車撞及左轉車後，衝上捷運站出口前人行道，車頭全毀。（圖／民視新聞）高市警前鎮分局草衙所所長顏靜逸說，駕駛自小客車是自中山路南往北，直行至五甲路口時，與49歲劉男所駕駛，搭載陳姓等3名男子，由中山路左轉五甲路口之自小客車發生擦撞，造成雙方駕駛及3名乘客均受傷。直行的黑色汽車車頭全毀，車禍現場一片狼藉，四處都是散落的車殼零件碎片。警方初步研判，左轉汽車沒有依號誌轉彎，直行汽車駕駛也疑似超速，而詳細肇事責任，還需要進一步分析研判。原文出處：高雄2車猛撞"1車衝捷運站出口側翻" 5人受傷 更多民視新聞報導屏東自小客駕駛「衝撞雞排攤」！慘釀2人燒燙傷 犯案動機曝光了清晨命喪台11線！台東阿公載孫參加國考 自撞電箱雙亡高雄直行車VS.左轉車猛撞釀5人傷 衝至捷運站出口翻嚇壞路人民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
許瑋甯婚禮完虛弱露面！「2病纏身」高燒到39度 無法觸碰寶寶：很心疼
藝人許瑋甯11月28日剛舉辦完與邱澤的世紀婚禮，沒多久後就投入工作，今（9）日舉行表演工作坊40週年年度壓軸大戲《那一年，我們下凡》看排記者會，並與導演相聲大師朱德剛、宋少卿，韋以丞、梁正群、古辛、梁皓嵐、李芙蓉、陳敬萱、賴伂恩、雷壬鯤等實力派演員共同演出，演出中許瑋甯整場戴著口罩，並在空檔時頻頻咳嗽，她受訪表示得了流感，仍然敬業進行工作。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 13
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 61
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 2
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 38
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
棒球》林益全確定轉戰中國 新球季披龍袍
40歲的林益全在今年季後遭到統一獅釋出後，並未獲得其他中職球隊青睞，日前就傳出有意赴中國城市棒球聯賽（CPB）發展，如今確定將加盟上海正大龍隊，新球季月薪4萬人民幣（約台幣17.9萬），已是聯盟最高薪，但和他今年在獅隊月薪27萬仍有落差。CPB明年1月1日舉行立春聯賽，共有5支球隊參與，包括長沙旺旺自由時報 ・ 2 小時前 ・ 21
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 32
張員瑛穿裙被叫蹲前排拍照！李俊昊「霸氣1舉動」網狂讚
娛樂中心／張予柔報導亞洲明星盛典「Asia Artist Awards（AAA）」2025年迎來成立十週年，首度在台灣舉辦，典禮邀來2PM成員李俊昊與IVE成員張員瑛擔任主持人，俊男美女的組合讓粉絲從典禮開始前就非常期待。在活動最後的大合照環節，一個意外的小插曲，讓李俊昊展的「護花舉動」掀起網上一片稱讚。民視 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
新北穩漲區！永和頂溪商圈都更危老催動 房價「慢而穩」惦惦漲 自住回流「住過都離不開...」｜房價狙擊手
新北市永和頂溪生活圈近十年房價表現強勢，伴隨台北外溢效應、自住買盤回流與生活圈成熟度提升，區域需求長期穩定，身為台北跨入永和的第一站，頂溪站具備「一橋進台北」的稀缺地利，周邊商圈、學區、公園密集度高，使居住便利性遠勝多數老城區，根據實價資料，頂溪生活圈近十年房價上漲46%，領先永和整體的 43%。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 23
千萬別水洗生肉！醫示警：水柱助「1細菌」噴發 恐引發敗血症
許多人煮肉前習慣把生雞肉或豬肉拿到水龍頭下沖洗，希望把肉洗得「更乾淨」，但這其實暗藏風險。兒科醫師傑登指出，水柱一沖，反而會把附著在肉表面的沙門氏菌，變成細小的水霧四處噴散，最遠甚至能飛到九十公分外，讓整個廚房在不知不覺中成為細菌的擴散中心。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 11
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 211
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲EBC東森娛樂 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 1 天前 ・ 135
青森強震破壞百公里斷層 東大教授警告：3日內恐有更大規模地震
東京大學地震研究所教授加藤愛太郎警告，青森縣外海發生規模7.6強震後，震源周邊應力高度集中，未來一週、特別是2至3日內為地震連發的最高風險期，民眾應提高警戒防範同規模或更大規模的地震。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 15