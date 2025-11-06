新北樹林鐵皮屋大火餘煙不斷 柑園國小學生明停課、期中考順延
〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市樹林區柑園街1段一處鐵皮工廠今早大火，大量濃煙飄散，一旁70公尺就是柑園國小，學校創新樓鄰近鐵皮工廠的牆面整個被燻黑，校長程煒庭表示，考量現場仍有餘煙，明天先讓學生停課1天，老師明天則正常上班，下週一復課，原定明天的期中考延到下週二進行。
程煒庭表示，受火災影響，學校建物以創新樓2、3、4樓的教室影響較大，裡面有1間電腦教室跟主機房，因火災高溫、濃煙影響，設備幾乎都損壞，還好這棟樓皆為科任教室而非班級教室，未來復課時還能正常授課。
程煒庭表示，因為學校平常都有做相關演練，今天發生火警時，孩子都在有秩序的情況下，一同疏散到避難地點，下午400多位學生都已平安返家；明天停課的部分，將於1月20、21日下午進行補課。
