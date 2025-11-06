新北樹林鐵皮工廠大火 柑園國小明日緊急停課

新北消防隊員，6日上午獲報前往樹林區柑園街，起火的鐵皮工廠拉起水線滅火。但大量灰黑色濃煙仍不斷冒出，不只從高速公路上就能看到，就連鄰近的學區和居民，也都能聞到濃煙傳出的惡臭味，急忙戴上口罩。

小吃店翁姓業者說：「大家都跑出來看，整個天都是黑的，就開始濃煙就出來了。」

新北消防局第五救災救護大隊長高宗祺指出，「鐵皮屋工廠它裡面是有放成衣的產品，那還有一個是做船的一個工廠，所以裡面有大量的火載量，所以會產生比較大的濃煙。」

廣告 廣告

這場大火燃燒兩間工廠，面積約1400平方公尺，所幸無人受傷受困。火災發生當下，鄰近的柑園國小正值期中考，校方第一時間啟動停課應變，將500多位師生，撤離到附近的萬坪公園，再通知家長接回，如果家長無法及時到校，將由教師陪同照顧到家長接回學生。

學童家屬表示，「叫我來接小孩說那邊火災，擔心孫女，不知道在那裡有沒有怎樣。」

柑園國小校長程煒庭指出，「剛好11點10分是我們考試結束的時候，因此我們在兩分鐘之內，立刻決定緊急疏散。」

新北市教育局指出，火災發生當下，已通知樹林、三峽和鶯歌區各級學校，暫停戶外活動，緊閉門窗開啟空調，同時發放口罩給師生。

受到濃煙波及的柑園國小，考量仍有煙霧，決定7日週五老師正常上班，到學校做環境整理，學生則停課一天，改到下週二早上再進行期中考。

新北環保局空氣品質維護科科長邱庭緯回應，「火災的當下的時候，粒狀污染物PM2.5跟PM10有偏高的趨勢，火災持續在撲滅的狀況之下，目前PM2.5跟PM10的趨勢，已經有開始逐步做一個往下。」

所幸，這場火災在1個多小時內撲滅，濃煙逐漸散去，有關起火原因仍有待調查。



