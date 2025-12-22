新北橋梁交通改善奏效 事故降幅逾九成

新北大橋機車道改善後提升安心交通環境。（圖：新北交通局提供）

▲新北大橋機車道改善後提升安心交通環境。（圖：新北交通局提供）

新北市政府為全面提升橋梁通行安全、降低機車事故，依據事故熱點分析結果，跨局處分階段推動橋梁交通改善計畫。交通局今（廿二）日指出，措施包括調整車道配置、拆除分隔島、增加整流空間及優化人車動線分流，透過更貼近用路人需求設計調整，成功大幅降低事故率。

交通局專門委員林昭賢以重新橋為例說明，新北市於一一二年七月拆除二重端部分實體分隔島，讓機車在上橋前擁有更充分整流距離，減少擁擠匯流造成的風險，事故量下降逾三成。福和橋則在同年八月以槽化線取代分隔島，加寬機車道空間，使騎士行經橋面時視野與動線更順暢，事故減少幅度接近五成，安全感明顯提升。

廣告 廣告

改善幅度最顯著的新北大橋，工務局今年五月完成「截彎取直」工程，徹底改善原本危險的S型彎道，同步擴增人行及自行車空間，使交通動線更直覺清晰。工程完成後事故數量大幅降低，降幅超過九成，顯示改善效益極為明顯。

交通局表示，未來將持續推動大漢橋交通改善，規劃拆除分隔島、延伸匯流距離，並依橋梁特性分級檢討，打造安全、順暢、友善的交通環境，讓機車、行人與自行車安心共享道路。