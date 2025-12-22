新北橋梁交通改善！重新橋事故降3成、新北大橋降9成

ㄒ新北市交通局提升橋梁通行安全、降低機車事故，依據事故熱點分析結果跨局處分階段啟動橋梁交通改善計畫，成效顯著。（新北市交通局提供）

新北市交通局提升橋梁通行安全、降低機車事故，依據事故熱點分析結果跨局處分階段啟動橋梁交通改善計畫，從調整車道配置、拆除分隔島、增加整流空間及優化人車動線分流等逐一檢討，透過更貼近用路人需求的設計調整，成功大幅降低事故發生率，改善成果明顯。

交通局專門委員林昭賢以重新橋為例，指出重新橋二重端部分實體分隔島在民國112年7月拆除後，機車在上橋前擁有更充分的整流距離，減少擁擠匯流造成的風險，改善後事故量下降達三成以上。福和橋則在同年8月以槽化線取代原有分隔島，同時加寬機車道空間，使騎士在行經橋面時的視野與動線更順暢，事故減少幅度接近五成。

林昭賢提到，其中改善幅度最顯著為新北大橋，新北市工務局在今年5月完成「截彎取直」工程，徹底改善原本容易造成危險的S型彎道，並同步擴增人行及自行車空間，使整體交通動線更直覺、清晰。工程完成後事故數量大幅降低，降幅超過九成，顯示改善效益極為明顯。

交通局表示，未來接續針對大漢橋交通改善，規畫拆除實體分隔島、延伸匯流距離，持續優化騎乘動線，後續更依橋梁特性分級檢討，打造安全、順暢、友善的交通環境，讓機車、行人與自行車都能安心共享道路。

