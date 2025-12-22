新北橋梁工程見成效 交通局優化動線事故下降最高逾9成

248251226a06

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市政府為全面提升橋梁通行安全並降低機車事故，依據事故熱點分析結果，跨局處分階段啟動橋梁交通改善計畫。從調整車道配置、拆除分隔島、增加整流空間及優化人車動線分流等面向逐一檢討，透過更貼近用路人需求的設計調整，成功大幅降低事故發生率。交通局表示，透過跨局處合作與精準工程，改善成果明顯。

交通局指出，以重新橋路段為例，新北市於112年7月拆除二重端部分實體分隔島，讓機車在上橋前擁有更充分的整流距離，減少擁擠匯流造成的風險，改善後事故量下降達3成以上。福和橋則在同年8月以槽化線取代原有分隔島，並同步加寬機車道空間，交通局說明，此變革使騎士行經橋面時的視野與動線更順暢，事故減少幅度接近5成，安全感大幅提升。

改善幅度最顯著的新北大橋，新北市工務局在114年5月完成「截彎取直」工程，改善原本容易造成危險的S型彎道，並同步擴增人行及自行車空間。交通局表示，工程完工後使整體交通動線更直覺、清晰，根據監測數據顯示，事故數量大幅降低，事故下降最高逾9成，顯示改善效益極為明顯。

針對接續規劃，交通局專門委員林昭賢表示，市府接續將針對大漢橋進行交通改善，規劃拆除實體分隔島、延伸匯流距離，持續優化騎乘動線。交通局指出，後續更將依據橋梁特性分級檢討，打造安全、順暢且友善的交通環境，確保機車、行人與自行車都能在完善的系統下安心共享道路。

交通局說明，透過一系列改善計畫，新北市致力於打造友善的通行空間。交通局表示，未來將接續針對大漢橋進行優化，並依據橋梁特性分級檢討。市府強調，透過更貼近用路人需求的設計，要讓機車、行人與自行車都能安心共享道路。

照片來源：新北市政府提供

