新北機車定檢通知E化 年減15噸碳排

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響應節能減碳政策、提升市民便利性，新北市環保局宣布自民國115年1月1日起，機車排氣定期檢驗通知全面電子化，停止寄發紙本明信片，改以傳送簡訊通知提醒車主定檢時程，讓民眾不再漏接資訊。環保局表示，全面改用簡訊通知，每年可減少約15公噸碳排放，兼顧效率與環境永續。

環保局表示，民眾只需至「新北市機車定檢簡訊平台」輸入車號和手機號碼，115年起便能在每年定檢期收到簡訊通知，不怕忘記驗車而挨罰。另「一機管多車」，同一個手機號碼可申請多輛機車通知，方便幫家中長輩或親友代為管理。

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環保局指出，為加強宣傳力道，此次除了攜手網路知名圖文作家「柴語錄」合作，推出機車定檢宣導文宣，並與凱擘有線電視、外送業者Foodpanda、機車強制險業者合作宣導，全面提升市民對機車定檢的重視，也期待藉此展現多年來透過勾稽查核與多元管道宣導成效。

過去新北市每年須耗費大量紙張與人力，寄出約150萬張車輛定檢提醒明信片。環保局強調，如今全面改以簡訊通知，預估每年可減少約15公噸碳排放，相當於種下1500棵樹，有效兼顧效率與環境永續。簡訊通知不僅更即時、便利，也免除民眾因搬家或地址變更，錯失紙本提醒的風險。只要上網動動手指，即可完成設定，用最簡單的方式為環境盡一份心力，攜手朝2050淨零排放目標邁進。

環保局提醒，出廠滿5年的燃油機車（含大型重機），應於行照發照月前後一個月內完成年度排氣檢驗。若逾期未檢，將依《空氣污染防制法》處新台幣500元罰鍰，逾期6個月再罰3000元，最重將註銷牌照，呼籲車主依法按時定檢，避免受罰。服務專線，請撥打02-2965-1501。