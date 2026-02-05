新北機車猛撞執行公務環保車 騎士命危送醫急救無效身亡

記者莊淇鈞／新北報導

車禍事故現場情形。（圖／翻攝畫面）

新北市三重區環河南路上，今天（5日）上午9時許，1名60歲楊姓老翁騎機車行經大同南路口時，不明原因追撞停在路邊、正在執行勤務的環保局公務車，楊翁當場沒了生命徵象，雖經救護車緊急送醫搶救，但仍因傷重宣告急救無效身亡，整起事故發生原因還待警方後續調查釐清。

楊翁的機車倒在路旁。（圖／翻攝畫面）

據了解，事發時楊翁正騎著機車沿著環河南路往台北橋方向行駛，途經大同南路口時，不明原因猛撞正在執行公務的環保局作業車，楊翁當場因強烈撞擊沒了生命徵象，而當時在作業的2名環保局人員也遭波及受傷，消防隊獲報到場將楊翁送往馬偕醫院搶救，但楊翁仍因傷重急救無效身亡。死者楊翁是否有毒駕或酒駕，仍待警方後續調查釐清。

