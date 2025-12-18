新北檢搜索蘆洲警分局 疑涉包庇賭博6警以證人身分配合調查

蘆洲分局遭人檢舉疑似包庇賭博，檢察官今（18日）上午傳喚6警為證人釐清案情。翻攝畫面

新北市又傳出有員警遭檢調搜索，新北地檢署今（18日）上午由檢察官親自帶隊，前往蘆洲警分局偵查隊執行搜索行動，並帶回偵查隊長、裁決警務員、小隊長及多名偵查佐共6人調查，全案疑與一宗賭博案件處理程序遭檢舉「疏縱人犯、圖利」有關。檢察官訊問後，部分人員已請回，另有2人持續接受複訊，新北地檢署表示，目前6人均暫以證人身分偵訊。

據悉，案件源於今年10月間，永和分局某派出所持搜索票跨轄至蘆洲分局轄區查緝毒品。警方進入現場後，並未查獲任何毒品，但發現屋內有一桌4人正在打麻將，因而懷疑涉及賭博，隨即通知轄區蘆洲分局集賢派出所到場，將相關人員帶回釐清。

警方調查時，在場4人均否認有賭博行為或抽頭情事，現場亦未查扣任何賭資或現金。偵查隊值班人員研判，相關情形未構成賭博要件，亦不符《社會秩序維護法》裁處標準，遂依法簽結案件，將4人請回。

不料，該案後續遭人檢舉，指控警方在處理過程中有疏縱人犯、圖利之嫌，新北市警察局督察室認為案件程序有疑義，隨即立案調查，並報請新北地檢署指揮偵辦。檢察官於今日上午7時許親自率隊搜索蘆洲分局偵查隊，並帶回相關承辦人員說明。

檢方複訊後認為，目前事證尚不足，諭令偵查隊長、小隊長及部分偵查佐請回；裁決警務員與當日實際收案的偵查佐，則留置進行後續複訊。新北地檢署強調，相關人員現階段均以證人身分配合調查，並非被告。

對此，蘆洲分局表示，督察室今日前往分局調查，主要針對偵查隊處理該起賭博案件的程序是否妥適進行釐清，目前初步調查並無犯罪嫌疑，6名同仁均以證人身分配合司法調查，並已陸續請回，盼司法單位儘速釐清真相，還給同仁清白。



