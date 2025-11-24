新北歡樂耶誕城交通順暢 市府呼籲民眾多加利用大眾運輸

在警察與義交以及觀光旅遊局與交通局相關單位的通力合作下，活動期間整體交通運作順暢，周邊動線維持良好秩序

「2025新北歡樂耶誕城」自開城以來，活動熱度持續攀升，截至目前累積參與人次已突破160萬，吸引全臺民眾紛紛前來感受繽紛馬戲主題燈飾、創意美食市集與多項精彩系列活動，體驗城市濃厚耶誕節慶氣息，面對龐大人潮，新北市政府在警察與義交以及觀光旅遊局與交通局相關單位的通力合作下，活動期間整體交通運作順暢，周邊動線維持良好秩序，讓民眾安心、便利地享受耶誕佳節氛圍。

為因應持續湧入的遊客量，新北市政府啟動跨局處交通疏導機制，警察與義交人力在周邊路口加強引導，並依據現場狀況彈性調整動線，以避免壅塞情形發生。同時為提升整體交通效率並減緩車流壓力，新北市政府也呼籲民眾善加利用大眾運輸前往各會場。板橋站作為三鐵共構交通樞紐，旅客可搭乘高鐵、臺鐵、臺北捷運板南線或新北捷運環狀線等多項運輸工具抵達，也有多條公車路線行經新北歡樂耶誕城範圍，民眾只要搭乘有顯示「經新北歡樂耶誕城」的公車即可輕鬆到達，享受更順暢的旅程。

新北市政府表示，2025新北歡樂耶誕城活動將持續至12月28日，歡迎民眾把握年末佳節走入璀璨繽紛的馬戲主題城市，感受濃厚耶誕節慶氛圍，同時也呼籲多加利用大眾運輸並遵守相關交通管制，共同維護活動品質，讓每一位遊客都能平安、順利、愉快地享受耶誕城的美好時光。更多「2025新北歡樂耶誕城」活動訊息，請上新北市觀光旅遊網、2025新北歡樂耶誕城官方網站、新北旅客Facebook粉絲專頁或新北旅客官方IG查詢。