新北歡樂耶誕城亮燈迎佳節 衛生局打造清新健康無菸城市

（記者陳志仁／新北報導）2025新北歡樂耶誕城將於11月14日盛大開幕，為讓市民在乾淨舒適的環境中感受節慶氛圍，新北市政府宣布，自開城日（14日）起，新北市府行政園區除設置吸菸區外，全面禁止吸菸，展現打造無菸健康城市的決心。

圖／新北市政府宣布，自開城日（14日）起，新北市府行政園區除設置吸菸區外，全面禁止吸菸。（新北市政府衛生局提供）

新北市政府衛生局長陳潤秋指出，行政園區為市民洽公及民眾賞燈的重要場所，耶誕城期間人潮眾多，為守護公共健康，市府自11月1日起展開宣導勸導期；提醒民眾配合新規定，並將於11月14日正式取締。依《菸害防制法》第40條第2項規定，違者可處2,000元至1萬元罰鍰。

衛生局健康管理科科長陳欣蓉表示，已於園區內設置明顯禁菸標示與宣導看板，期盼市民與遊客共同維護清新空間，一同打造健康的節慶氛圍；民眾若有戒菸需求，可前往各區衛生所戒菸門診，或撥打戒菸專線0800-636363尋求專業協助。

衛生局呼籲，讓我們在璀璨燈海與音樂饗宴中，享受「清新、健康、無菸」的新北耶誕城，共度溫馨歡樂的節慶時光，迎接健康無菸的新北耶誕城！

