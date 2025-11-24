新北歡樂耶誕城人次逾160萬 搭乘大眾運輸暢遊更開心

《圖說》在警察與義交以及觀光旅遊局與交通局相關單位的通力合作下，活動期間整體交通運作順暢，周邊動線維持良好秩序。〈觀旅局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】2025新北歡樂耶誕城自11月14日開城以來，活動熱度持續攀升，截至目前累積參與人次已突破160萬，活動將持續至28日，市府歡迎民眾把握年末佳節走入璀璨繽紛的馬戲主題城市，感受濃厚耶誕節慶氛圍，同時呼籲多加利用大眾運輸並遵守相關交通管制，共同維護活動品質，讓每一位遊客都能平安、順利、愉快地享受耶誕城的美好時光。

觀旅局長楊宗珉表示，市府為因應持續湧入的遊客量，啟動跨局處交通疏導機制，警察與義消人力在周邊路口加強引導，並依據現場狀況彈性調整動線，以避免壅塞情形發生。

同時，為提升整體交通效率並減緩車流壓力，市府呼籲民眾善加利用大眾運輸前往各會場。板橋站作為三鐵共構交通樞紐，旅客可搭乘高鐵、臺鐵、臺北捷運板南線或新北捷運環狀線等多項運輸工具抵達，也有多條公車路線行經新北歡樂耶誕城範圍，民眾只要搭乘有顯示「經新北歡樂耶誕城」的公車即可輕鬆到達，享受更順暢的旅程。

《圖說》新北市政府呼籲民眾善加利用大眾運輸前往各會場，共同維護活動品質，讓每一位遊客都能平安、順利、愉快地享受耶誕城的美好時光。〈觀旅局提供〉

楊宗珉指出，為維護現場交通與行人安全，市府公告多項交通管制措施。活動期間，縣民大道與新站路口往土城方向，每日15時至23時禁止左轉進入新站路。市府周邊各人行道也自每日16時至23時禁止自行車騎行，以維持步行動線順暢、降低危險發生。

此外，針對路邊停車規範，新站路（大遠百側、縣民大道至中山路）及新府路（小遠百側、中山路至區運路）兩側黃線區域，自活動期間每日7時至23時禁止停車，請駕駛朋友務必留意避免受罰。

同時，活動場域周邊的YouBike站點也進行暫停營運管理，包括新北市政府(新站路)與新北市政府(新府路)站點，每日15時至24時以及板橋公車站全天候暫停取還車服務，請民眾提前規劃借還車地點。