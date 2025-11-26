新北歡樂耶誕城人潮不斷 交通局籲搭大眾運輸最省時

市民廣場周邊亦有五十多條公車路線行經，部分公車的車頭LED會顯示「行經新北歡樂耶誕城」，方便民眾辨識。（新北市交通局提供）

記者蔡琇惠／新北報導

「二０二五新北歡樂耶誕城」點燈開城第三週，吸引大批國內外遊客湧入板橋。交通局表示，在跨局處充分整備與合作下，板橋區市民廣場周邊文化路、縣民大道、中山路等主要道路，在活動期間整體車流大致維持平穩順暢。

交通局交通安全科代理科長李淑惠指出，主辦單位觀光旅遊局規劃多項交通疏導措施，並針對縣民大道、文化路、中山路等穿越性車流設計大範圍分流方案，引導車輛提前改道至環河西路、民族路及新北環快，警察局全力動員投入路口疏導，確保人車安全通行。

交通局交控中心亦持續即時掌握市民廣場周邊車流狀況，並與警察局、交通大隊密切聯繫，適時依現場狀況調整應變；假日更啟動交通戰情室，派員巡查回報動態資訊，搭配手機信令掌握人潮變化，協助滾動優化各項疏導措施，降低對周邊路網的影響。

依據交控中心監測資料，板橋市民廣場核心區域的文化路、縣民大道和中山路於平日的平均速率並未有明顯差異，假日則文化路和中山路的平均速率都比開城前快了一至二公里，惟縣民大道往板橋方向車行平均速率略有下降，但往台北方向車行速度則提升了二至十公里不等，整體旅行時間略有降低、優於開城前，顯示有部分車流改走替代動線。公車部分，開城前後於上、下班尖峰的平均運轉時間並無顯著差異。

交通局提醒，今年耶誕城活動將一路持續至十二月二十八日，巨星演唱會、平安夜及多項大型活動將緊接登場，預估人潮將再攀高。建議民眾多利用台鐵、捷運板南線與環狀線、高鐵、國道客運等大眾運輸工具，不但省時方便，又安全、減碳。市民廣場周邊亦有五十多條公車路線行經，部分公車的車頭LED會顯示「行經新北歡樂耶誕城」，方便民眾辨識。