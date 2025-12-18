新北歡樂耶誕城倒數 馬戲嘉年華夜間人潮爆棚

（記者陳志仁／新北報導）「2025新北歡樂耶誕城」活動進入倒數階段，奇幻馬戲燈飾與沉浸式場景吸引大量人潮，夜間熱度持續攀升，更躍上國際媒體與旅遊平臺推薦；新北市政府邀請民眾把握最後展期，呼朋引伴前來感受充滿歡樂與驚喜的冬季馬戲耶誕盛典。

圖／隨著耶誕節慶氛圍逐漸升溫，邀請大家呼朋引伴一起來感受趣味繽紛的冬季馬戲耶誕盛典。（新北市政府觀光旅遊局提供）

新北市政府觀光旅遊局局長楊宗珉表示，今年新北歡樂耶誕城以「馬戲嘉年華」為主題，打造奇幻燈飾與沉浸式場景，不僅在國內引發高度討論，也成功吸引國際媒體與旅遊平臺關注，包含 GlobeNewswire、MarketWatch、Focus Taiwan、Travel and Tour World、Business Wire 等英文新聞網，及雄獅旅遊、東南旅遊等知名旅遊業者，皆以城市節慶魅力為題向全球推薦新北歡樂耶誕城。

廣告 廣告

在社群平臺上，新北歡樂耶誕城同樣掀起熱潮，國內外旅客紛紛分享璀璨燈景與互動裝置的拍攝畫面，不論平日或週末，都可見親子同行、情侶與好友相約拍照打卡，現場氣氛熱絡，形成大量轉貼與討論；使耶誕城成為熱門打卡地標，有效提升新北市的國際能見度與觀光吸引力。

隨著年末佳節到來，也成為親友相聚的最佳時機，最新一期《女人我最大》節目推薦年末節日行程，兼具製作人與藝人身分的小筠大力推薦「2025新北歡樂耶誕城」，指出四大燈區布滿繽紛馬戲裝置，多座光廊成為必拍景點，一出板橋車站即可感受濃厚耶誕氛圍，視覺震撼的 3D 光雕投影秀更是不可錯過。

觀光旅遊局補充，耶誕節當日將舉行「管樂嘉年華 耶誕響叮噹」活動，集結雙北管樂同好進行聯合慈善公演，以音樂傳遞愛與溫暖；新北市政府也提醒，更多活動資訊可至新北市觀光旅遊網、「2025新北歡樂耶誕城」官方網站及新北旅客官方社群平臺查詢。

更多引新聞報導

巨星耶誕演唱會登場 韋禮安動力火車領軍嗨翻新北

新北歡樂耶誕城 親子同樂遊戲市集吃喝玩一網打盡

