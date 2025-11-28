新北歡樂耶誕城卡司揭曉 陳漢典登台主持掀演唱會熱潮

（記者陳志仁／新北報導）2025新北歡樂耶誕城重頭戲「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」將於12月13日、14日在市民廣場震撼開唱；新北市政府今（28）日舉辦卡司公布記者會，現場星光閃耀，身兼主持人與表演嘉賓的金鐘主持人陳漢典更驚喜現身，預告將帶來令人耳目一新的「秘密演出」。

圖／「巨星耶誕演唱會-The+Greatest+Show」活動將由曾子余、朵拉+謝雨芝與金鐘主持人陳漢典接下演唱會主持重棒。（新北市政府觀旅局提供）

卡司公布記者會由旅遊節目《食尚玩家》主持人曾子余主持，他將與陳漢典、朵拉謝雨芝共同擔綱兩日演唱會主持棒；首次與主持界前輩陳漢典合作，曾子余一登場便展現滿滿活力，還不忘向陳漢典請益主持技巧、臨場反應等「實戰心法」。兩人一來一往的幽默互動、自然默契，令台下笑聲不斷。

廣告 廣告

陳漢典除了主持，更首次以「表演卡司」身分登上耶誕城舞台，受訪時神秘透露，表演內容將是專為耶誕城準備的全新首演，希望帶給民眾不同以往的驚喜；今年同為「新婚人夫」的陳漢典與曾子余，也在台上大方分享婚後心情，笑稱「就像升級打怪」，並承諾在演唱會中將聯手使出渾身解術，讓全場嗨翻新北。

新北市長侯友宜表示，今年演唱會以「音樂搖滾嘉年華」為主軸，共邀請19組重量級卡司登台，包括韋禮安、動力火車、告五人、糜先生等超人氣歌手與樂團，曲風橫跨唱跳、饒舌、搖滾、抒情，從青春活力到深情溫暖一次滿足；邀請民眾攜家帶眷來到新北市民廣場，一同感受年末最盛大的音樂饗宴。

圖／侯友宜表示，演唱會以音樂搖滾嘉年華為主題，邀請韋禮安、動力火車、告五人及糜先生等共19組重量級卡司登台演出。（新北市政府新聞局提供）

侯友宜指出，新北歡樂耶誕城邁入第15年，已成為國內外遊客必訪的節慶活動，今年市府與 LINE FRIENDS 合作，以熊大、饅頭人、莎莉等超人氣角色打造四大燈區，從視覺到氛圍都充滿濃厚的節慶歡樂感；市府也同步規劃人潮分流動線、加強現場號誌管理等交通措施，希望讓市民「開心來、平安回」。

觀旅局局長楊宗珉補充，演唱會將透過多平台進行同步 live 轉播，包括「TVBS 歡樂台」、MOD「TVBS 精采台」、海外頻道「TVBS Asia」、官方頻道「新北旅客」臉書與 YouTube、「TVBS NEWS」臉書與 YouTube、「CATCHPLAY+」及「LINE TODAY」。讓無法親臨現場的民眾，也能在家感受最頂級的視聽魅力。

更多引新聞報導

新北歡樂耶誕城 親子同樂遊戲市集吃喝玩一網打盡

毛寶貝同樂迎耶誕 新北打造寵物友善遊樂園溫馨登場

