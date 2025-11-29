新北歡樂耶誕城巨星演唱會19組卡司揭曉 12/13、14接力開唱

▲侯友宜表示，今年演唱會以音樂搖滾嘉年華為主題，邀請韋禮安、動力火車、告五人及糜先生等共19組重量級卡司登台演出。

【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」將於12月13日、14日在市民廣場盛大登場，新北市政府今（28）日舉辦卡司公布記者會，新北市長侯友宜出席活動時表示，今年演唱會以音樂搖滾嘉年華為主題，邀請韋禮安、動力火車、告五人及糜先生等共19組重量級卡司登台演出，從唱跳、饒舌到搖滾、抒情曲風多元，歡迎民眾與家人朋友前來共享最熱鬧的耶誕音樂盛事。

侯友宜說，新北歡樂耶誕城邁入第15年，每年都是民眾期待的重點活動，今年特別與LINE FRIENDS合作，四大燈區以熊大、饅頭人、莎莉等熱門IP，營造幸福與歡樂的節慶氛圍，吸引大批民眾造訪拍照打卡。此外，市府以人潮分流及號誌管控等措施，確保活動期間交通安全順暢，讓民眾能開心來玩、平安回家。

觀旅局補充，今年新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」將透過多平台同步Live實況轉播，包括「TVBS 歡樂台」、MOD「TVBS 精采台」、海外頻道「TVBS Asia」、「新北旅客」臉書與YouTube、「TVBS NEWS」臉書與YouTube、「CATCHPLAY+影音平台」及「LINE TODAY」，讓無法到場的民眾也能即時感受演唱會魅力。