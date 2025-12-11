新北歡樂耶誕城巨星耶誕演唱會！韋禮安動力火車卡司交通接駁情報

文／景點＋ 張盈盈整理報導

備受期待的2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」將於12/13（六）及12/14（日）連續兩天登場，匯聚19組星光陣容帶來精采演出。巨星耶誕演唱會首（13）日壓軸將由「金曲創作才子」韋禮安帶來情歌連發，14日壓軸則由動力火車擔綱演出，另外告五人及麋先生MIXER等堅強演唱陣容，也讓樂迷們期待值破表。巨星耶誕演唱會正式演出前，各組藝人也展開緊鑼密鼓的彩排，週末不妨到這裡感受愉快、熱鬧的演唱會表演！

圖 / 新北市政府，以下同

彩排首(11)日，由李東軒率先登場，緊接著睽違九年，並於今年7月發行最新專輯的小樂 吳思賢接力演唱，包含新歌〈LET GO〉、〈Sing With Me〉、〈Another Life〉及〈Chasing Dreams〉等，讓提前到現場等待的歌迷一飽耳福。隨後登臺的熊仔則帶來〈小雨→0〉及〈十字路口→0〉等成名曲，並與音控團隊密切溝通調整，為呈現最精準、最具爆發力的現場效果。

「R&B才子」J.Sheon也火力全開，一連彩排〈輸情歌〉及〈你不用懂〉等耳熟能詳曲目，臺下觀眾也隨著歌聲搖擺。薛恩、GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治及F.F.O等表演卡司亦陸續上臺彩排，將現場氣氛一波波推向高潮。

彩排次（12）日，由韋禮安、芒果醬Mango Jump、麋先生MIXER及婁峻碩SHOU等堅強演唱陣容輪番登臺，進行最後衝刺彩排，為觀眾預告一場精彩絕倫的舞臺饗宴。

今年「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」不僅卡司陣容備受期待，舞臺設計也全面升級。主舞臺左右兩側採用延展式彩幕，帶來更遼闊、層次更豐富的視覺效果，並首度導入大型演唱會級投影技術與表演舞臺聯動，透過光影與音樂節奏的同步變化，營造沉浸式的多感官觀演體驗。此外，今年的演唱會轉播亦結合AR科技與動畫特效，為電視機前與線上收看的觀眾打造截然不同的動態視覺呈現。

新北市政府觀光旅遊局呼籲，欲前往會場聆聽巨星耶誕演唱會的民眾，建議多加搭乘大眾運輸工具，可搭乘高鐵、臺鐵、臺北捷運板南線、新北捷運環狀線至板橋站，步行約5分鐘可抵達新北市市民廣場演唱會現場，並因應疏散人潮，周邊大眾交通運輸工具亦同步配合加開班次，建議民眾多加利用。

活動兩日另於「TVBS 歡樂台」、MOD「TVBS 精采台」、海外頻道「TVBS Asia」、「新北旅客」臉書粉絲專頁、「TVBS NEWS」臉書粉絲專頁與YouTube頻道及「CATCHPLAY+影音平台」等平臺同步Live實況轉播，大家可以一起在音浪狂潮中度過歡樂週末。

【Info】

12/13(六) 巨星耶誕演唱會-The Greatest Show—音浪狂潮

時間：18:00～22:00

主持人：陳漢典、曾子余、朵拉 謝雨芝

歌手名單（按字母及筆劃數排列）： F.F.O、Ozone、小樂 吳思賢、安心亞、李東軒、芒果醬Mango Jump、韋禮安、陳漢典、薛恩、麋先生MIXER

12/14(日) 巨星耶誕演唱會-The Greatest Show—經典再現

主持人：陳漢典、曾子余、朵拉 謝雨芝

歌手名單（按字母及筆劃數排列）： GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治、HUR+、J.Sheon、王ADEN、告五人、高爾宣OSN、婁峻碩SHOU、動力火車、熊仔

